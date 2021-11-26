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2022
Путь к знаниям открыт: выбираем оптимальный способ оплаты обучения
6 сентября 11:17
На радость детям: 5 способов сделать летние каникулы веселее и ярче
31 мая 05:56
2021
Чудо под ёлку: как купить подарки к Новому году для семьи и друзей и не обанкротиться
26 ноября 2021, 05:00
Мама в плюсе: какие пособия, связанные с материнством, положены работающим россиянам
10 ноября 2021, 12:50
Жители Башкирии смогут получить новое «Свидетельство пенсионера». Как это сделать?
8 июня 2021, 09:01
Время детской радости: куда пойти в летние каникулы с ребенком в Уфе
31 мая 2021, 08:59
Ода шашлыку: 15 любопытных фактов о любимом всеми мясном блюде
30 апреля 2021, 05:58
Почему верующие очень любят Вербное воскресенье
25 апреля 2021, 04:30
От всего сердца: что подарить на 23 февраля?
18 февраля 2021, 06:09
Что делать, если вас задержали на митинге. Восемь советов адвоката из Уфы
6 февраля 2021, 11:15
Перерасчет платы за отопление в Уфе: инструкция МУП «УИС»
25 января 2021, 14:05
2020
Нарколог из Уфы дал девять полезных советов по выбору алкоголя и борьбе с похмельем
30 декабря 2020, 10:34
Как не попасться на уловки мошенников про покупке квартиры: 4 совета адвоката из Уфы
18 декабря 2020, 08:39
7 фактов об Уфе, о которых вы наверняка не знали
16 декабря 2020, 10:43
Когда в Башкирии парковки станут платными? Разбираем новый закон
25 ноября 2020, 07:57
В Башкирии принимают новый закон о земле. Рассказываем, почему его критикуют
27 октября 2020, 12:20
Мой близкий неизлечимо болен. Чем мне поможет уфимский хоспис?
27 октября 2020, 05:00
Натуральный уксус из Башкирии: 5 преимуществ необходимого в любом хозяйстве продукта
13 октября 2020, 06:36
Выход есть: квесты в Уфе, которые украсят любой детский праздник
31 августа 2020, 05:09
Как выбрать онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ: 5 шагов, которые помогут сделать выбор
26 августа 2020, 14:05