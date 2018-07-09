Оторванные от земли: в Уфе продали участок под многоквартирным домом

Некоторое время назад жители трехэтажного здания узнали, что владеют только квадратными метрами, а участок, на котором стоит дом, принадлежит физическому лицу. Примечательно в этой истории то, что дом стоит на земле уже полвека.

Дом по адресу Перевалочная, 22 построили в 1962 году. Во времена Советского Союза это было ведомственное общежитие. В 1994 году здание планировали передать на баланс администрации Ленинского района, однако этого не случилось. Дом приняла Башкиргеология, а позднее организация решила избавиться от этого актива. Так здание перешло в собственность предпринимателя Андрея Анатольевича Ермолаева. Ему же продали и котельную, обслуживающую дом, и земельный участок под домом. Продали, как это принято в России, вместе с людьми - квартиросъемщиками. Пять жильцов, когда им объявили, занимаемое ими жилье стало частной собственностью, пошли в суд. И выиграли иски, доказав право на свои квадратные метры. Оставшаяся площадь была поделена на квартиры, каждую из которых собственник поставил на кадастровый учет и продал. Землю оставил себе. Прошло 8 лет…

Небеспочвенные подозрения

О том, что с ее домом что-то не так, уфимка Вера Попова начала подозревать пару лет назад, когда ей перестали выставлять счета на оплату воды и электроэнергии. У соседей – то же самое. «Я знаю, что такое может быть только в том случае, если дом не принят на баланс», - рассказала Вера Попова. Она начала выяснять, в чем дело. Запросила номер кадастрового участка и узнала, что дом в документах не привязан к земле, на которой стоит. Мало того, если квартиры в доме давно распроданы и принадлежат новым собственникам, то земля под зданием, сама по себе, отдельно, осталась имуществом физического лица. «Мы попытались оформить участок под домом в совместную долевую собственность. Однако Ермолаев потребовал, чтобы мы выплатили ему миллион рублей», - рассказала Вера Попова. Собственники, купившие свои квартиры по рыночным ценам, платить за жилье еще раз не собираются. Некоторые из них прожили в доме по 15 лет. Но предприниматель, по словам жильцов, не собирается отдавать землю бесплатно.

По действующему в нашей стране законодательству земля под многоквартирным домом считается принадлежащей владельцам квартир. Однако, чтобы окончательно оформить это право, необходимо провести межевание и зарегистрировать собственность. К слову, земля под многоквартирным домом на Перевалочной 22 размежевана и сформирована по результатам инвентаризации еще в 2005 году! Далее, жильцы дома могут просто оформлять долю в праве на общее имущество. Но жителям Перевалочной, 22 Росреестр в такой регистрации отказал – участок уже принадлежит физическому лицу.

«Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в отношении указанного земельного участка зарегистрировано право собственности физического лица. Таким образом, государственная регистрация права долевой собственности не представляется возможной», - говорится в официальном ответе ведомства.

«Физлицо воспользовалось тем, что на участок было выдано отдельное свидетельство о собственности. Мы так бы и не узнали, что земля принадлежит ему, если бы не платежки. Я думаю, что это (выдача отдельного свидетельства – прим. ред.) могло произойти из-за технической ошибки при регистрации права собственности», - предполагает Вера Попова. Однако исправлять ошибку никто не собирается.

«Я считаю, что это вина государственного регистратора, который проглядел факт продажи квартир в многоквартирном доме без одновременной продажи доли земельного участка, на котором построен дом. Государственный регистратор обязан был провести внутреннюю проверку всех сделок с квартирами по Перевалочной, дом 22 на предмет: сформирован ли земельный участок под многоквартирным домом, кто собственник данного земельного участка и при наличии расхождений в данных о собственниках (потенциальных собственниках) обязан был приостановить сделку отчуждения квартир из собственности Ермолаева А.А. без одновременного отчуждения и земельного участка», - считает юрист Эльза Маулимшина.

Землю продают за долги

«Самое интересное, что в доме есть квартиры, приобретенные по ипотеке, а также с использованием материнского капитала», - рассказала Вера Попова. В свое время ей и в голову не пришло бы сомневаться, что со сделкой что-то не так, ведь ипотечные квартиры всегда очень тщательно проверяются юристами банка. И тем не менее сегодня собственники попали в крайне неприятную ситуацию: в случае, если кто-то из них решит продать свои метры без земли, будет ли это реально? Кому нужна квартира, подвешенная в воздухе? И это уже сильно пахнет крепостным правом, считают жители дома. Объединившись, собственники готовят несколько исков и в ближайшее время собираются отстаивать свое право на участок в суде.

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время участок под домом и котельную вообще намерены продать в связи с банкротством Андрея Ермолаева: эти объекты Арбитражный суд РБ включил в реестр активов предпринимателя. Земля и котельная, обслуживающая дом, могут быть проданы с торгов.

Сам Андрей Ермолаев отрицает, что просил у жителей дома на Перевалочной миллион за землю. По телефону он сообщил, что, действительно, является собственником участка под бывшим общежитием, однако не собирается предпринимать каких-либо сделок с ним. «Я, если честно, вообще забыл об этом активе. Сейчас, когда вы напомнили о нем, буду думать, что с ним делать», - прокомментировал он. Также он заявил, что готов встретиться с инициативной группой жильцов уже сегодня, «хоть через час».

Дом без земли

Дом без земли – такое, на первый взгляд, невозможно. При покупке квартиры люди не задумываются о том, что вместе с жильем они платят и за часть участка под домом. И редко кто оформляет собственность на землю под многоквартирным домом. Однако узаконить владение своей долей участка может быть важно – например, если дом старый и возможен его снос. В этом случае жители сохранят в собственности серьезный актив – земельный участок в городе, на котором, к примеру, можно построить новый дом.

Пока история с домом №22 на Перевалочной остается беспрецедентной. Однако собственники квартир, наученные столь горьким опытом, советуют уфимцам оформлять землю в собственность или хотя бы поинтересоваться, на чьей земле стоит их многоэтажка. А вдруг участок уже кому-то принадлежит?