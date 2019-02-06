Химия на 30 миллионов: МВД Башкирии завершило расследование дела о махинациях с НДС

В МВД Башкирии завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при возмещении НДС, сообщили в пресс-службе ведомства. Размер ущерба оценивается примерно в 30 миллионов рублей.
- По предварительным данным, пятеро злоумышленников незаконно возместили НДС на сумму около 30 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Для того, чтобы скрыть следы своей деятельности, подозреваемые совершили поджог склада, в котором якобы хранилась продукция.
По версии следствия, пятеро жителей Стерлитамака, возглавляя фирмы-«однодневки», предоставили налоговикам подложные документы для возмещения НДС от покупки химической продукции у других фирм. И в результате этого ими из бюджета похищено более 30 миллионов рублей.
Но и это еще не всё. Лже-бизнесмены заключили с четырьмя фирмами договоры и должны были поставить им товар. Деньги от своих партнеров они получили, но товар не поставили. И тут сумма ущерба исчисляется примерно в 30 миллионов рублей.
Также выяснилось, что фигуранты дела преднамеренно обанкротили фирму по производству химической продукции, чтобы не платить по кредитам этой фирмы.
По результатам расследования главное следственное управление МВД республики возбудили уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемым предъявлены обвинения. Если вина их будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.