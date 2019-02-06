Химия на 30 миллионов: МВД Башкирии завершило расследование дела о махинациях с НДС

Но и это еще не всё. Лже-бизнесмены заключили с четырьмя фирмами договоры и должны были поставить им товар. Деньги от своих партнеров они получили, но товар не поставили. И тут сумма ущерба исчисляется примерно в 30 миллионов рублей.