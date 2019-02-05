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В одном из ЗАГСов Уфы назвали самые популярные и редкие имена детей

5 февраля 2019, 04:51
Фото: Pixabay
В списке редких имен - Ямиль, Юнир, Ярослава, Эрика и Энже.

ЗАГС Демского района Уфы поделился статистикой за минувший 2018 год: так, всего родилось 1313 детей, 690 мальчиков и 623 девочки.

Самыми популярными именами стали Амир, Карим и Аскар. София, Арина и Ева - три самых популярных женских имени в данном районе города. А вот на редкость непопулярными в прошлом году стали простые имена, например, Татьяна и Ольга. Также в списке редких имен - Ямиль, Юнир, Ярослава, Эрика и Энже.

И еще немного статистики: 40% новорожденных - первенцы, более 80% детей родились в браке, а 84 женщины будут воспитывать детей в неполной семье.

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