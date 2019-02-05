В одном из ЗАГСов Уфы назвали самые популярные и редкие имена детей

Самыми популярными именами стали Амир, Карим и Аскар. София, Арина и Ева - три самых популярных женских имени в данном районе города. А вот на редкость непопулярными в прошлом году стали простые имена, например, Татьяна и Ольга. Также в списке редких имен - Ямиль, Юнир, Ярослава, Эрика и Энже.