В одном из ЗАГСов Уфы назвали самые популярные и редкие имена детей

ЗАГС Демского района Уфы поделился статистикой за минувший 2018 год: так, всего родилось 1313 детей, 690 мальчиков и 623 девочки.
Самыми популярными именами стали Амир, Карим и Аскар. София, Арина и Ева - три самых популярных женских имени в данном районе города. А вот на редкость непопулярными в прошлом году стали простые имена, например, Татьяна и Ольга. Также в списке редких имен - Ямиль, Юнир, Ярослава, Эрика и Энже.
И еще немного статистики: 40% новорожденных - первенцы, более 80% детей родились в браке, а 84 женщины будут воспитывать детей в неполной семье.