В Уфе сотрудники ЗАГСа назвали самые модные и самые редкие детские имена

Специалисты отдела ЗАГС Демского района Уфы сообщили через пресс-службу администрации столицы информацию о самых популярных и самых редких именах, которые родители давали детям сейчас в первой половине 2018 года.

Как оказалось, в этом году новорожденным мальчикам чаще давали имена Амир, Аскар, Даниил, Кирилл, а девочкам - София, Милана, Анна, Виктория.

Самые редкие имена - Ян, Яков, Юлай, Эрик, а также Юлия, Юлиана, Эсмира, Эмма.