Мэрия Уфы: Поликлиника на Амантая будет построена в срок

Детская поликлиника № 2 была основана в 1971 году в результате объединения детских консультаций больницы №5 и клинической больницы №3. В марте 2000 года поликлиника №2 была укрупнена - к ней присоединились детские поликлиники №№ 3 и 7. В штате медучреждения 301 человек: в том числе 92 врача и 117 медсестер.