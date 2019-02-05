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Мэрия Уфы: Поликлиника на Амантая будет построена в срок

5 февраля 2019, 04:43
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Городская администрация прокомментировала ход строительства.

Сегодня, 5 февраля, во время совещания в мэрии Уфы, главы администрации Уфы Ульфат Мустафин уточнил, на каком этапе находится строительство детской поликлиники на улице Амантая в Кировском районе Уфы. В настоящий момент работы ведут 45 человек, сдача очередного этапа строительства состоится через 10 дней. В целом же процесс строительства не затягивается и идет согласно обозначенным срокам.

Напомним, решение построить в микрорайоне «Колгуевский» филиал детской поликлиники было принято на встрече с главой городской администрации. В 2013 году муниципалитет выделил помещение площадью 606 квадратных метров, затем прошел аукцион, и подрядчики приступили к его капитальному ремонту. Закупили оборудование, начали подбирать кадры. Медучреждение по улице Габдуллы Амантая, 7/1 обещали открыть еще в начале 2015 года.

Детская поликлиника № 2 была основана в 1971 году в результате объединения детских консультаций больницы №5 и клинической больницы №3. В марте 2000 года поликлиника №2 была укрупнена - к ней присоединились детские поликлиники №№ 3 и 7. В штате медучреждения 301 человек: в том числе 92 врача и 117 медсестер.

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