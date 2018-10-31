Недетская поликлиника: Как в Уфе за 7 миллионов не смогли ввести филиал медучреждения

Кировский район, первый этаж высотки. Не слишком удачные граффити и пустая вывеска. Узнать во входной группе многообещающий филиал детской поликлиники №2 практически невозможно.

Решение построить в микрорайоне «Колгуевский» филиал детской поликлиники было принято на встрече с главой городской администрации. В 2013 году муниципалитет выделил помещение площадью 606 квадратных метров, затем прошел аукцион, и подрядчики приступили к его капитальному ремонту. Закупили оборудование, начали подбирать кадры. Медучреждение по улице Габдуллы Амантая, 7/1 обещали открыть еще в начале 2015 года.

-На сегодняшний день завершены общестроительные, сантехнические работы, проведены отопление, водоснабжение и канализация, установлена пожарно-охранная сигнализация. Стоимость выполненных работ составляет более 7 млн. рублей, которые были выделены за счет средств республиканских субвенций, - гласит запись на сайте мэрии от 24 декабря 2014 года.

Объект зимой 2014 года посещал действующий на тот момент мэр Ирек Ялалов. Похвалил. Отметил, что практически все готово для принятия самых маленьких пациентов.

Но только микрорайон разрастается многоэтажками, в которые заезжают молодые семьи, а поликлиника все еще не открыта. Дело в том, что компания-подрядчик, выполнявшая строительные работы, допустила большое количество нарушений, и все это время тянутся один за другим судебные заседания.

- С марта 2015 года спор между поликлиникой и генеральным подрядчиком рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан. В настоящее время проводится доследственная проверка министерством внутренних дел по Республике Башкортостан по факту причинения ущерба государству и недобросовестностью подрядчика, - прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы минздрава РБ Светлана Кускарбекова. - По завершению всех этих мероприятий министерством здравоохранения РБ предусмотрено выделение средств поликлинике для устранения допущенных подрядчиком нарушений.