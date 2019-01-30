"Салават Юлаев" проиграл "Йокериту": причины, позитивные моменты и пища для ума

В чем проявлялась подготовка "Йокерита" и, заодно, эстетика? Лучше всего это иллюстрируют их второй и третий голы. В первом случае Сакари Маннинен делает неожиданный пас с неудобной руки от лицевого борта на бросок Никласу Енсену в касание. Перед тем, как Алекс Грант забросил третью шайбу, он тоже получил пас с неудобной руки. Этот технический элемент более сложен как для выполнения, так и для разрушения, особенно, если крюк клюшки скрывает шайбу. То есть, в первую очередь это требует от игрока навыка и видения партнера. Видение партнера и сама по себе готовность провернуть такой трюк - результат тренировок и поставленной тренером тактики действий в чужой зоне под давлением. Так что это командные голы.