"Салават Юлаев" проиграл "Йокериту": причины, позитивные моменты и пища для ума

Свет, камера, мотор - новый матч, новая история. Так ли? Как правило, игры "Салавата" в этом сезоне получаются весьма похожими в тактическом рисунке, а сейчас, по итогам 1:7 за два матча, изучение статистики и тактики может походить на избыточное занятие - мол, самое разумное сейчас пройтись критической розгой по тренерскому штабу, пожурить не так сыгравших нападающих и нарушителей дисциплины.
Место найдется и этому. Сейчас же хочется - с изрядной долей удивления - отметить некоторые светлые пятна в прошедшем матче с "Йокеритом". "Иное поражение значит больше, чем победа", как говорил классик. У уфимцев было много проигрышей в этом сезоне на любой вкус - досадные, безвольные, спорные, достойные. Вчера "юлаевцы" действительно проиграли "Йокериту", однако, это было очень полезное поражение, если правильно отнестись к той пище для ума, что оно дало и отметить плюсы. Мы перечислим содержательное.
Во-первых, "Салават Юлаев" целенаправленно отрабатывал броски с подставлением. Схема была типовая, но использовалась визуально чаще, чем обычно. Суть такова: защитник завладевает шайбой и совершает наброс верхом (высота не выше примерно метра), чтобы нападающий, уже работающий на пятаке или накатывающийся туда, совершил перевод шайбы в ворота. Если не выйдет - хотя бы можно будет добить. Именно так, на добивании после несильного броска Филипа Ларсена и был забит единственный гол "зелено-бело-синих" в матче, впрочем, об этом позже.
Примечательно, что для набросов использовался не только Ларсен, а для подставления - не только игроки первой пятерки. Бросающими защитниками в основном были Ларсен и Захар Арзамасцев, подключался с другого фланга Григорий Панин. На завершающей стадии действовали Йоонас Кемппайнен (на добивании забил), Теему Хартикайнен, Александр Кадейкин. Стоит выделить и подправления несколько иной техники, когда игроки первой тройки совершали прострел на пятак с боковых бортов.
Полезное упражнение, "Салават". В плей-офф пригодятся такие голы.
Во-вторых, уфимцы уверенно сыграли на вбрасываниях, что позволило весьма много владеть шайбой. Проблемным стал только второй период, однако, об этом ниже. "Юлаевцы" сумели выиграть все три зоны, это редкость. Можно было тут оговориться "при этом был травмирован один из центров Петр Хохряков", но в том и цимес, что без худшего центра и с тремя крайними в четвертом звене команда сыграла на точке образцово. Все же, впрочем, укрепление центральной оси должно стать одной из основных задач межсезонья.
|СЮ
|Йокерит
|%СЮ
|Зона атаки
|8
|5
|61,54%
|Средняя зона
|14
|4
|77,78%
|Зона защиты
|13
|10
|56,52%
|5 на 5
|29
|17
|63,04%
|В целом
|35
|19
|64,81%
Конечно, вбрасывания выливались в большое число смен в чужой зоне и множество бросков. Почти во всех пятиминутных сегментах встречи подопечные Николая Цулыгина перебрасывали "джокеров".
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|3
|5
|9
|14
|15
|19
|19
|21
|24
|26
|27
|33
|БВ ЙОК
|2
|3
|4
|6
|7
|14
|15
|17
|18
|20
|22
|23
|Разница БВ
|1
|2
|5
|8
|8
|5
|4
|4
|6
|6
|5
|10
|БВ СЮ за отрезок
|3
|2
|4
|5
|1
|4
|0
|2
|3
|2
|1
|6
|БВ ЙОК за отрезок
|2
|1
|1
|2
|1
|7
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|Разница БВ за отрезок
|1
|1
|3
|3
|0
|-3
|-1
|0
|2
|0
|-1
|5
|Голы СЮ за отрезок
|1
|Голы ЙОК за отрезок
|1
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|50,00%
|%БВ ЙОК за отрезок
|100,00%
|50,00%
|50,00%
|100,00%
В-третьих, гол Кемппайнена весом и по иной причине - сам Йоонас не мог забросить 9 игр и провел без результативных баллов 7 матчей. Уверенность нападающих в своей способности завершать атаку - важный фактор в плей-офф. Если все ассистенты, а забить некому - делать в розыгрыше Кубка Гагарина нечего. Он забросил с добивания, а это в плей-офф ценится.
Это было позитивное и этого, вообще говоря, немало. После матча с "Амуром", например, не удалось бы назвать и половины этого. Однако, команда сумела сделать выводы. Тем интереснее будет повторная игра с "тиграми" 2 февраля дома.
Теперь - о том, почему "юлаевцы" все же проиграли. Как-то после матча с "Ак Барсом" мы сравнили игру казанцев с кунг-фу, "Йокериту" вчера тоже шло подобное сравнение. Гибкость, адаптивность, хладнокровие, обращение сильных сторон соперника против него же самого - вполне себе хоккейное кунг-фу. "Йокерит" выиграл по очень простой причине - просто был лучше готов, вот и все. Одна из причин критики Николая Цулыгина и его тренерского штаба - однообразие и предсказуемость. "Йокерит" же выглядел более живописно, хотя и "шуты" испытывают множество проблем - теперь у них 17 побед в 31 последнем матче, то есть, они прекрасно знают, что такое нестабильность.
В чем проявлялась подготовка "Йокерита" и, заодно, эстетика? Лучше всего это иллюстрируют их второй и третий голы. В первом случае Сакари Маннинен делает неожиданный пас с неудобной руки от лицевого борта на бросок Никласу Енсену в касание. Перед тем, как Алекс Грант забросил третью шайбу, он тоже получил пас с неудобной руки. Этот технический элемент более сложен как для выполнения, так и для разрушения, особенно, если крюк клюшки скрывает шайбу. То есть, в первую очередь это требует от игрока навыка и видения партнера. Видение партнера и сама по себе готовность провернуть такой трюк - результат тренировок и поставленной тренером тактики действий в чужой зоне под давлением. Так что это командные голы.
Второй период встречи получился очень необычным, он сильно отличался даже от других вторых периодов сезона. Смена ворот, которая происходит на эти 20 минут - фактор, влияющий на действия команд. "Йокерит" сумел грамотно воспользоваться "дальней скамейкой" и на протяжении порядка полутора минут душил "Салават" позиционным нападением. Голов не было, впрочем - не такие уж финны и монстры хоккея, уфимцы-то, наверняка, воспользовались бы такой роскошью. Зная об этом, команда Лаури Марьямяки не позволяла хозяевам большой свободы в зоне атаки. Выбросы были не такими частыми, как у "Амура", но были перехваты и качественные передачи. Наконец, что-то не припомнить могучей игры уфимцев на пятаке. Вратарь гостей Янис Калниньш видел и читал все.
Это банально, однако, это было просто следование плану. Часто во флэш-интервью хоккеисты сообщают, что сейчас им тренеры (правда, они говорят "тренера") подскажут, что делать. Именно это и произошло. Поэтому поражение чисто тактическое. Хотя, бесспорно, у уфимцев были приличные моменты и "джокерам" тоже будет о чем задуматься. В частности, речь идет о двух подряд (за одну смену!) шансах Кадейкина выскочить 1 на 1 с вратарем. В первом случае форвард предпочел поднять шайбу вместо сильного броска низом, во втором случае сделал неточный пас назад. По крайней мере, воспользовался брешью в защите, а потом уфимцы еще и большинство получили, сыграв на нервах оппонента.
Кадейкин, однако, не занесет встречу себе в актив. Он удалился в третьей двадцатиминутке, а удаления игрока спецбригады меньшинства и ведущего центра команды могут выйти боком. Финны не реализовали удаление номера 78, но забросили почти сразу после его окончания. Косвенно он виноват в этой шайбе.
Остается сказать только о самой первой шайбе гостей. Круг замкнулся, потому что мы возвращаемся к теме добивания, Сакари Маннинен забил, подкараулив шайбу. Он оказался слишком быстрым и юрким для защитника "юлаевцев" Алексея Семенова, который совсем потерялся в этом моменте.
Так и разбивались волны о скалы. Известный перевес "юлаевцев" по броскам (33-23) и времени в атаке (12:36-9:50) был создан во многом за счет большинства, дисциплина все же гостей подвела. Тем не менее, при игре 5 на 5, в ситуации общего положения, "джокеры" нашли нужные козыри и сыграли эффективно. Где-то выжидающе, где-то терпеливо (сменив Юху Метсолу на шестого полевого игрока, "юлаевцы" 69 секунд не покидали зону нападения), но в каждый момент осознанно.
|СЮ
|Йокерит
|Разница
|Corsi
|52
|52
|0
|Corsi for, %
|50,00%
|50,00%
|0,00%
|Голы 5 на 5
|1
|3
|-2
|Броски в створ 5 на 5
|23
|20
|3
|Точность 5 на 5, %
|4,35%
|15,00%
|-10,65%
|PDO, %
|89,35%
|110,65%
|-21,30%
|Броски в створ за минуту в атаке
|2,619
|2,339
|0,280
|Блокшоты за минуту в защите
|1,322
|1,032
|0,290
В понимании собственной игры, в понимании целей и задач на микроматчи и всю игру "Салавату" еще стоит добавить. Уфимцы порой выглядят очень суетливо и допускают ненужный брак. На последние приготовления к плей-офф остаются шесть матчей.