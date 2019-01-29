Депутат Госдумы Байгускаров: «Окрашенные» деньги, насилие в семье и над детьми

- В темноте ребенка без светоотражающих элементов видно на расстоянии 7-8 метров, - поясняет депутат. – А с ними водитель может увидеть ребенка гораздо раньше – на расстоянии до 120 метров. И он успеет принять меры, чтобы не допустить столкновения с маленьким пешеходом. В прошлом году на дорогах Башкирии погибли 23 ребенка.