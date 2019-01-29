Депутат Госдумы Байгускаров: «Окрашенные» деньги, насилие в семье и над детьми

Сегодня в агентстве «Башинформ» депутат Госдумы Зариф Байгускаров поделился с журналистами планами работы на этот год, в том числе о том, какие поправки в законодательство он готовит лично или в соавторстве с другими депутатами.
Построить дом
Одним из существенных новшеств, по словам депутата, станут поправки, разрешающие на землях сельхозназначения построить дом тем, кто работает на этой земле. Правда, без права его продажи.
Тем самым фермерам, которые обрабатывают землю, пойдут навстречу, чтобы они создать себе более комфортные условия, но закроют лазейку для коммерческого строительства жилья на такой земле.
Против «черных риэлтеров»
Готовятся поправки, которые должны помешать недобросовестным риэлторам заниматься захватом квартир. Например, жилье принадлежит нескольким членам семьи, один из которых продаёт свою долю. Такая ситуация порой используется «черными риэлторами». Они выкупают долю в квартире, вселяются и начинают выживать своих соседей по квартире.
Депутаты хотят ввести правило, запрещающее вселяться в квартиру тем, у кого есть доля на мизерное количество квадратных метров, не достигающего даже социальной нормы для проживания.
«Деньги должны быть окрашены»
В Госдуме готовят изменения в законодательство, облегчающие жизнь матерям. Сейчас по решению суда могут заблокировать счета, даже если там находятся средства, полученные от государства – детские пособия, материнский капитал.
Поправки исключат такой порядок.
- Деньги должны быть окрашены, -пояснил Зариф Байгускаров. – То есть банки в таком случае не будут исполнять распоряжения судебных приставов.
Ужесточить наказание за сексуальные действия в отношении детей
По статистике в 2017 году в России было совершено сексуальных действий в отношении 10 тысяч несовершеннолетних, из них 1800 детей было младше 10 лет.
Чтобы ужесточить меры наказания, предлагается усовершенствовать закон. Так, увеличат срок давности для преступлений, совершенных против несовершеннолетних, он начнет считаться не с момента совершения преступления, а с того дня, как малолетняя жертва достигнет совершеннолетия.
Плюс ужесточат сроки наказания тем, кто скрывал подобные преступления, и тем, кто по долгу службы должен работать с детьми, но совершил над ними сексуальные действия.
Найти ребенка по геолокации станет проще
Еще одна поправка также касается защиты прав детей. Сейчас чтобы начать искать пропавшего ребенка по геолокации его смартфона, необходимо получить решение суда. А на это уходит драгоценное время.
Порядок хотят упростить. Если потерялся ребенок, и у него с собой есть сотовый телефон, то чтобы начать поиски по геолокации, сотрудникам правоохранительных органов достаточно будет согласия родителей.
Профилактика семейного насилия
Работать над совершенствованием закона в этой сфере депутата попросила телеведущая Оксана Пушкина. Готовится закон о профилактике семейного насилия. В нем в частности будет предложено на время расселять супругов, где периодически происходят ссоры с применением насилия. Чтобы исключить рецидивы или совершение более тяжких преступлений в семье.
Защитить от ДТП
Это нововведение, возможно, и не примут, но депутат все равно работает над такой нормой закона, которая предписывает предприятиям, шьющим детскую одежду, использовать в ней светоотражающие элементы. Сейчас закон рекомендует это делать, но не обязывает.
- В темноте ребенка без светоотражающих элементов видно на расстоянии 7-8 метров, - поясняет депутат. – А с ними водитель может увидеть ребенка гораздо раньше – на расстоянии до 120 метров. И он успеет принять меры, чтобы не допустить столкновения с маленьким пешеходом. В прошлом году на дорогах Башкирии погибли 23 ребенка.