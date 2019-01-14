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Депутат Госдумы от Башкирии: Те, кто ругает закон о валежнике, нужд сельчан не знают
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Депутат Госдумы от Башкирии: Те, кто ругает закон о валежнике, нужд сельчан не знают

Вчера, 10:24ПолитикаНадежда ВалитоваФото: Facebook
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