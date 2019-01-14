Депутат Госдумы от Башкирии: Те, кто ругает закон о валежнике, нужд сельчан не знают

Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий использовать для заготовки дров лесной валежник.

У кого можно брать разрешение на заготовку валежника, в каких лесах разрешается его заготавливать - депутат Госдумы Зариф Байгускаров ответил на эти вопросы в своем профиле в Facebook.

- Валежник - это лежачие на земле деревья, упавшие от ветра, тяжести снега, усыхания и поражения болезнями. Брать разрешение на заготовку валежника не нужно. Нет никакого запрета на использование пилы и топора, ведь лежачее дерево надо разделить на части для перевоза. Валежник можно заготавливать в любое время года, кроме случаев установления запретов на посещение лесов в особый противопожарный период. Его можно заготавливать во всех лесах, кроме мест проведения лесосечных работ, мест складирования ранее заготовленной древесины, - сообщает депутат.

По словам Байгускарова, сам законопроект вызвал довольную бурную реакцию общественности, многие его раскритиковали. Между тем, Зариф Байгускаров отметил, что закон нужен особенно жителям села, поскольку те, кто закон критикует, якобы не знают о настоящих нуждах сельчан.

- Считаю закон нужным особенно жителям села, поскольку стволы валежника кроме как дрова, могут применяться в хозяйстве и для замены столбов и других нужд. Прошу также не обращать внимание на распространямую информацию в соцсетях, где негативно отзываются о данном законе и обо мне как соавторе закона. При внесении закона и его принятии было много противников, в том числе и в нашей республике. Эти люди не знают нужды сельских жителей.

Также Зариф Байгускаров отметил, что направленное министерством лесного хозяйства Башкирии от 26.12.18 года под N 03/9251 письмо своим территориальным подразделениям отменено и не подлежит применению.