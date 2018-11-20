Порции большие, камеры одиночные: В Уфе члены ОНК посетили арестованных полицейских

Постельные принадлежности, полотенца для рук и ног находятся в удовлетворительном состоянии. Сами арестанты сообщили, что их выдают сухими и чистыми. Смена постельного белья производится один раз в неделю, после санитарной обработки (душевых процедур) арестованных. Для прохождения санитарной обработки выдаются соответствующие помывочные принадлежности, одноразовые мочалки.