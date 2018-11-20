Порции большие, камеры одиночные: В Уфе члены ОНК посетили арестованных полицейских

Комиссия посетила фигурантов задержаний и арестов, прошедших за последние два месяца, вызвавших громкий резонанс в обществе республики. Среди них экс-прокурор Учалинской межрайонной прокуратуры Наиль Халилов, экс-заместитель начальника Управления прокуратуры РБ по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов, экс-начальник отдела МВД России по Уфимскому району РБ Эдуард Матвеев, экс-начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, экс-начальник межмуниципального отдела МВД России «Кармаскалинский» Салават Галиев.
Арестованным гражданам определен одиночный режим содержания в целях безопасности.
Комиссия проинспектировала камеры, в которых содержатся указанные арестованные граждане. Установлено, что инспектируемые арестованные граждане содержатся в разных режимных корпусах учреждения. Искусственное и естественное освещение в камерах соответствует нормам, в камерах есть приточно-вытяжная вентиляция, есть возможность открывания окна для проветривания помещения самими арестованными. Камеры обеспечены средствами радиовещания, внутреннего круглосуточного видеонаблюдения, кнопками вызова дежурного сотрудника учреждения, установлен график прослушивания радиопередач.
В камеры выдаются литература и издания периодической печати из библиотеки учреждения, настольные игры. Гигиенические принадлежности арестованным гражданам выданы в полном объеме.
Постельные принадлежности, полотенца для рук и ног находятся в удовлетворительном состоянии. Сами арестанты сообщили, что их выдают сухими и чистыми. Смена постельного белья производится один раз в неделю, после санитарной обработки (душевых процедур) арестованных. Для прохождения санитарной обработки выдаются соответствующие помывочные принадлежности, одноразовые мочалки.
В камерах # корпуса, в котором содержатся арестованные Э. Матвеев, П. Яромчук, С. Галиев, есть холодное и горячее центральное водоснабжение, дополнительно установлены баки с чистой питьевой водой. Состояние камер удовлетворительное, для отправления естественных надобностей установлены унитазы.
В камерах # корпуса, в котором содержатся арестованные Н. Халилов, А. Шаретдинов, Р. Гарифуллин, имеется центральное холодное водоснабжение, дополнительно установлены баки с чистой питьевой водой. Камеры посетили председатель комиссии Олег Галин и И.О. заместителя председателя комиссии Ильмира Набиулина.
Продукты и вещи от родных поступают арестованным без воспрепятствования со стороны администрации учреждения. Централизованное питание выдается в горячем виде и вовремя. Порции большие, после приема пищи ощущается чувство сытости. По требованию выдается дополнительный кипяток для приготовления чая.
Также в ходе опроса арестованных установлено, что сотрудники учреждения не унижают их человеческое достоинство. Специальные средства и физическая в отношении арестованных граждан не применялись. Жалоб, обращений и предложений от арестованных граждан в адрес комиссии не поступило.
Напомним, ранее, 8 ноября, Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу трех бывших (уволенных) полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании, на решение Кировского суда Уфы, согласно которому все трое своей участи по уголовному делу будут дожидаться в СИЗО.
Решение верховной республиканской Фемиды: все трое остаются под арестом на время расследования уголовного дела.
Напомним, этот скандал, происшедший в ночь с 29 на 30 октября, вызвал широкий резонанс и стал поводом для самого широкого осуждения на всех уровнях власти.
Также добавим, что полицейских проверяют и на коррупцию. Источники Медиакорсети говорят, что в отделе ФМС по Уфимскому району за взятки выдавали вид на жительство гастарбайтерам.