Общественник Роберт Загреев вышел на свободу после трех лет колонии строгого режима
Сегодня, 15:05ОбществоНадежда ВалитоваФото: facebook.com
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Он отбывал наказание за призывы к террористической деятельности.
Известно, что его освободили из колонии строгого режима в поселка Иковка Курганской области. В настоящее время находится в Уфе, где его встретили его соратники, в том числе ранее отбывший срок за аналогичное преступление, известный публицист Айрат Дильмухаметов.
Напомним, в 2015 году Роберта Загреева приговорили к трем годам лишения свободы за публикацию на интернет-ресурсах «Ревинформ» и «Набат» статьи Айрата Дильмухаметова «Ахыр-заман». В суде сочли, что в них он оправдывал терроризм. Правозащитный центр «Мемориал» признал Роберта Загреева политзаключенным в 2016 году.
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