Жительница Башкирии пожаловалась на пытки её мужа в колонии

Жительница Башкирии Оксана Хаттарова прислала письмо в «Медузу», в котором рассказала, что ее мужа Руслана Курмангалеева пытали в исправительной колонии №37 в населенном пункте Яя Кемеровской области.

«Медуза» выяснила, что в Кемеровской области издеваются над заключенными и в других зонах. Сообщения об избиениях и пытках в ИК-37 поступают регулярно, а сотрудники проверяющих органов никаких нарушений не находят.

12 декабря 2012 года Верховный суд Башкирии приговорил жителя республики Руслана Курмангалеева к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за бандитизм и разбой. Курмангалеева этапировали в ИК-1 города Мариинска в Кемеровской области, а весной этого года перевезли в ИК-37 той же области.

В августе 2018 года его жена Оксана Хаттарова рассказала «Медузе», что раз в четыре месяца приезжала к мужу на свидание и каждый раз он жаловался ей на избиения сотрудниками колонии. ИК-37 - колония, которой пугают заключенных из-за нечеловеческого обращения с ними. Многих там насилуют, а представляться заставляют именами животных, сообщает издание.