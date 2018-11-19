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Уголовное дело зампредседателя адвокатской палаты Башкирии уходит в суд

19 ноября 2018, 11:18
Фото: РИА Башкирия.
Юриста будут судить по двум статьям.

Башкирская прокуратура утвердила обвинительное заключение, в соответствии с которым зампредседателя адвокатской палаты Башкирии Ромео Фарукшин обвиняется по двум статья Уголовного кодекса: коммерческий подкуп в крупном размере и использование заведомо подложного документа. Санкциями по этим статьям предусмотрено наказание вплоть до тюремного на срок до 9 лет по первой статье и до полугода ареста по второй.

По версии следствия, как мы уже писали ранее, весной 2018 года обвиняемый юрист получил 250 тысяч рублей за якобы содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката. При получении денег г-н Фарукшин был задержан. Также следствие считает, что еще в 2008 году, чтобы стать помощником судьи, обвиняемый представил поддельную трудовую книжку с записями о якобы двухлетнем опыте юридической работы.

- После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд, – сказали нам в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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#Новости#Уголовное дело#Природоохранная прокуратура#Суд#Марат Гареев#Происшествия
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