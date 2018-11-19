Уголовное дело зампредседателя адвокатской палаты Башкирии уходит в суд

По версии следствия, как мы уже писали ранее, весной 2018 года обвиняемый юрист получил 250 тысяч рублей за якобы содействие в успешной сдаче экзамена на статус адвоката. При получении денег г-н Фарукшин был задержан. Также следствие считает, что еще в 2008 году, чтобы стать помощником судьи, обвиняемый представил поддельную трудовую книжку с записями о якобы двухлетнем опыте юридической работы.