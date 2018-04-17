В Адвокатской палате Башкирии прошли обыск и выемка документов - Следком
Сегодня, 16:31ПолитикаЗиля Аскерова
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Обыск и выемка документов в Адвокатской палате Башкирии связаны с недавним громким задержанием одного из уфимских адвокатов Ромео Фарукшина.
Он подозревается в коммерческом подкупе, а посредник, организовавший передачу денег Фарукшину, - в посредничестве.
Слухи об обыске и выемке документов появились в соцсетях. В Следственном комитете подтвердили, что данные действия связаны с уголовным делом, возбужденным против уфимского адвоката.
Источники Медиакорсети сообщают, что два адвоката явились с повинной и признались, что получали статус адвоката с помощью Ромео Фарукшина незаконно.
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