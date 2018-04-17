В Адвокатской палате Башкирии прошли обыск и выемка документов - Следком

Он подозревается в коммерческом подкупе, а посредник, организовавший передачу денег Фарукшину, - в посредничестве.

Слухи об обыске и выемке документов появились в соцсетях. В Следственном комитете подтвердили, что данные действия связаны с уголовным делом, возбужденным против уфимского адвоката.