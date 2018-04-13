На члена Адвокатской палаты Башкирии надели наручники

На члена Адвокатской палаты Башкирии надели наручникиВидео
Заместитель главы Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшин помещен судом под стражу на два месяца.
Судья Советского районного суда Уфы накануне вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста известному уфимскому адвокату Ромео Фарукшину, подозреваемому в коммерческом подкупе. Подробности рассказали в программе «Вести-Башкортостан».
Напомним, Ромео Фарукшин был задержан вместе со своим знакомым по подозрению в коммерческом подкупе. По предварительным данным, он обещал за определенную плату незаконно оказать содействие одному из юристов в сдаче экзамена на присвоение ему статуса адвоката. А юрист сообщил о намечающейся сделке в ФСБ. Примечательно, что сначала был задержан посредник, обещавший за доплату договориться о сдаче экзамена с Фарукшиным, а затем он согласился сотрудничать со следствием и уже под контролем оперативников передал 250 тысяч рублей самому именитому адвокату.
Следователи по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении адвоката по статье «Коммерческий подкуп» и в отношении его знакомого-посредника.
Суд избрал для Фарукшина меру пресечения в виде ареста на два месяца. Следствие по делу продолжается.
Медиакорсеть следит за ситуацией.