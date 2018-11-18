Жители Башкирии хранят в банках 0,4 триллиона рублей

369 миллиардов рублей накоплений жителей Башкирии хранится во вкладах в банках. Это по данным на 1 октября текущего года. В этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года накопления выросли на 5,6%. Из общей суммы вкладов 90% – рублевые, 10% – в иностранной валюте.
- С сентября этого года процентные ставки по вкладам стали расти. Среднее значение сейчас, по последним данным – в районе 5,1% годовых, это при условии размещения на срок свыше 1 года, – отметил Егор Михтанюк, заместитель управляющего Национальным банком Башкирии – подразделения Банка России.