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Жители Башкирии хранят в банках 0,4 триллиона рублей

18 ноября 2018, 06:09
Фото: pixabay.com
Десятая часть всех вкладов – в иностранной валюте.

369 миллиардов рублей накоплений жителей Башкирии хранится во вкладах в банках. Это по данным на 1 октября текущего года. В этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года накопления выросли на 5,6%. Из общей суммы вкладов 90% – рублевые, 10% – в иностранной валюте.

- С сентября этого года процентные ставки по вкладам стали расти. Среднее значение сейчас, по последним данным – в районе 5,1% годовых, это при условии размещения на срок свыше 1 года, – отметил Егор Михтанюк, заместитель управляющего Национальным банком Башкирии – подразделения Банка России.

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#Новости#Банк#Деньги#Марат Гареев#Экономика
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