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На книгу про этносы Башкирии потратят 1,8 миллиона бюджетных рублей

18 ноября 2018, 08:08
Фото: pixabay.com
Всего будет выпущено 320 экземпляров книги.

Республиканское Минэкономразвития разместило на портале госзакупок информацию о том, что планируется выпустить книгу об этносах, проживающих на территории Башкирии. Также информация есть в системе СПАРК.

Начальная цена (максимальная) – 1,75 миллиона рублей. Всего планируется выпустить 320 экземпляров книги. Таким образом, только себестоимость 1 экземпляра составит почти 5,5 тысячи рублей. Видимо, это будет некое подарочное дорогое издание.

Согласно техзаданию, в книге «Этносы и культуры в единой семье Башкортостана» должна быть информацияо народах Башкирии (этногенезе, этнической культуре, религии, быте, обычаях, с современном состоянии. Информация должна быть подготовлена на основе результатов этнографических, религиоведческих, этнополитологических и других исследований.

Конкурс еще не состоялся: победитель будет определен 26 ноября, так что у республиканских полиграфий есть шанс побороться за выгодный контракт.

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