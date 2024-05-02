Две компании из Башкирии попали под санкции США

ООО «Нефтегазстрой» зарегистрировано в 2002 году в Нефтекамске. Принадлежит Ильшату, Азату и Нурихану Дильмиевым. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Согласно открытым данным, крупнейший заказчик — «Роснефть». В 2023 году предприятие заключило пять госконтрактов на 183,8 млн руб.