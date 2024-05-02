Две компании из Башкирии попали под санкции США

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Речь идет о нефтекамской компании «Нефтегазстрой» и благовещенском предприятии «Сибкапитал». В документе указано, что объекты занимаются работой, связанной с поддержкой военно-промышленного сектора России.
ООО «Нефтегазстрой» зарегистрировано в 2002 году в Нефтекамске. Принадлежит Ильшату, Азату и Нурихану Дильмиевым. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Согласно открытым данным, крупнейший заказчик — «Роснефть». В 2023 году предприятие заключило пять госконтрактов на 183,8 млн руб.
ООО «Сибкапитал» (до февраля — «Башкирский промышленный холдинг») в ноябре 2023 года стал владельцем предприятий угледобывающей группы «Сибантрацит», структуры группы также попали в санкционный список США.
В целом в новый список было внесено 300 российских компаний и физических лиц.