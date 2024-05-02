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Две компании из Башкирии попали под санкции США

Две компании из Башкирии попали под санкции США

2 мая 2024, 07:07
Фото: PxHere
Два предприятия из Башкирии попали в обновленный санкционный список Соединенных Штатов Америки.

Речь идет о нефтекамской компании «Нефтегазстрой» и благовещенском предприятии «Сибкапитал». В документе указано, что объекты занимаются работой, связанной с поддержкой военно-промышленного сектора России.

ООО «Нефтегазстрой» зарегистрировано в 2002 году в Нефтекамске. Принадлежит Ильшату, Азату и Нурихану Дильмиевым. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Согласно открытым данным, крупнейший заказчик — «Роснефть». В 2023 году предприятие заключило пять госконтрактов на 183,8 млн руб.

ООО «Сибкапитал» (до февраля — «Башкирский промышленный холдинг») в ноябре 2023 года стал владельцем предприятий угледобывающей группы «Сибантрацит», структуры группы также попали в санкционный список США.

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В целом в новый список было внесено 300 российских компаний и физических лиц.

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#Общество#Экономика#Башкортостан#Санкции#Новости Башкирии
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