Фарм-короли Башкирии: Инсулин бюджет закупает у поставщика с кипрскими корнями

Фармацевтический бизнес – пожалуй, один из самых выгодных и с точки зрения производства медпрепаратов, и с точки зрения их продаж. Главным образом потому, что закупки лекарств производятся в основном централизованно на бюджетные деньги через конкурсные процедуры. А это значит, гарантированные госконтракты и гарантированная же по ним оплата, нужно только выиграть конкурс.

Мы решили узнать, какие в этом 2018 году были крупнейшие конкурсы на поставку медикаментов по линии республиканского Минздрава, и кто эти конкурсы выиграл.

Итак, топ-10 госконтрактов на поставку лекарств в 2018 году и, соответственно, топ-10 крупнейших поставщиков выглядит следующим образом.

Крупнейший госконтракт, финансируемый из бюджета Башкирии, был заключен на приобретение препарата «Инсулин-Гларгин». Этот препарат принимают инсулино-зависимые больные диабетом.

Препарат приобретался на 2018 год для обеспечения жителей республики, имеющих право на эту социальную поддержку, то есть, для бесплатного предоставления больным.

Начальная цена конкурса: 110,4 миллиона рублей. Контракт в итоге заключен с ООО «Авета» на сумму 109,3 миллиона рублей. Предложение другого участника, ООО «Сигма Групп», было на полмиллиона дороже.

Поставщик – крупное предприятие с уставным капиталом 7,1 млн рублей, зарегистрированное в Москве. Основной вид деятельности: оптовая торговля фармацевтической продукцией. Фирма на 98% принадлежит двум юридическим лицам, зарегистрированным на Кипре. Оба юрлица зарегистрированы по одному адресу, вплоть до кабинета.

Компания является поставщиком медицинских учреждений в разных регионах России, в том числе в городах и районах Башкирии.

Что касается возможной «офшорной темы» (на Кипре регистрируются офшоры), когда мы готовили материал о «королях» госзаказов по ремонту и строительству дорог, нам на эту тему дал комментарий специалист УФАС по Башкирии. В этом компетентном комментарии сказано четко: офшорные компании не могут по закону участвовать в конкурсах на закупки, финансируемые из республиканского бюджета. Однако, чтобы узнать, является ли учредителем поставщика офшорная компания, необходимо изучить учредительные документы поставщика.

- Если лекарства, которые закупают, в России не производятся, то можно допустить закупку с офшора. Инсулин вроде бы производят в нашей стране. В целом нужно разбирать каждую закупку на предмет нарушений закона. Если есть подозрения на такие нарушения закона, Хабиров или Марданов должны написать заявление в Следственный комитет России. Недавние «разборки» у Владимира Путина показали, что региональным властям недостаточно давать устные указания СК и МВД, надо писать заявление. Вообще, касательно лекарств, можно с уверенностью сказать: сфера коррумпированные. Ведомством, ответственным за систему государственных закупок, финансируемых из бюджета, является республиканское Министерство экономического развития. Поэтому источники коррупции надо искать там,– говорит Азамат Галин, общественный деятель.

Следующая крупнейшая поставка в 2018 году – закупка препарата «Трастузумаб». Он используется для химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Препарат также приобретался для предоставления людям, имеющим право на государственную социальную помощь.

Максимальная цена предложения: 108,4 миллиона рублей. Контракт заключен с ООО «Фармгрупп СПБ» за эту же сумму, так как других предложений не было.

Поставщик – питерская фирма, относящаяся к микро-предприятиям с уставным капиталом в 50 тысяч рублей и 3 сотрудниками. Принадлежит и руководится одним человеком. Также является поставщиков отрасли по России.

На третьем месте закупка препарата «Экулизумаб». Этот препарат применяется для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. Это редкое (орфанное) заболевание, угрожающее жизни больного, а указанный препарат является единственным разрешенным для лечения. По некоторым данным, «Экулизумаб» – самое дорогое лекарство в мире.

Закупка произведена на указанную сумму на 1 полугодие текущего года. Начальная цена конкурса: 84,2 миллиона рублей. Контракт заключен с ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт» на сумму 83,4 миллиона рублей.

Крупное предприятие, зарегистрированное в Москве. Уставный капитал 50,6 тысяч рублей, численность сотрудников – до 250 человек. Компания на 68% принадлежит научно-производственной фирме с тем же названием, остальные доли распределены между частными лицами.

АО «Фармимекс», - так сокращенно еще называется победитель по этому конкурсу встречается в качестве победителя еще в 3 конкурсах, проанализированных нами. Таким образом, 4 из 10 крупнейших госконтрактов на поставку медикаментов в 2018 году заключены с одним поставщиком.

Компания сотрудничает с учреждениями здравоохранения как гражданскими в разных регионах России, так и находящихся на балансе Министерства обороны.

На четвертом месте снова поставка препарата «Инсулин гларгин» на 2018 год.

Начальная цена конкурса 76,9 миллиона рублей. Контракт на сумму 75,4 миллиона рублей заключен с ГУП «Башфармация». Вторым участников в этом конкурсе также участвовала компания ООО «Сигма Групп», их предложение было дороже на 0,4 миллиона.

«Башфармация» – крупное республиканское госпредприятие, традиционно занимающееся оптовыми и розничными продажами лекарств, а также их хранением.

На пятом месте снова закупка самого дорогого в мире препарата «Экулизумаб» также на 2018 год. Начальная цена этого конкурса 69,9 миллиона рублей. Контракт на эту сумму заключен с ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт». Видимо, это единственная компания, занимающаяся импортом редчайшего лекарственного препарата.

О поставщике писали выше.

Далее идет закупка на 2018 год препарата «Гозерелин». Это гормональный препарат, применяемый в лечении гормонозависимого рака молочной железы у женщин и гормонозависимого рака предстательной железы у мужчин.

Начальная цена контракта: 64,8 миллиона рублей. Контракт заключен с ООО «Фармацевтический центр «Аптекарь» на 41,4 миллиона рублей.

Поставщик – уфимское малое предприятие с численностью сотрудников 7 человек и уставным капиталом 10 тысяч рублей, принадлежит частному лицу. Согласно СПАРКу (вся информация о компаниях из этой информационной системы, прим.), основной вид деятельности «Аптекаря» – розничная продажа лекарствами через аптеки. Однако продажу гормонального препарата для Минздрава Башкирии на 41 миллион рублей вряд ли можно назвать розничной продажей в аптеке.

На следующем седьмом месте снова «Экулизумаб», закупка также на 2018 год. Начальная цена контракта: 57,9 миллиона рублей, на эту сумму заключен контракт с тем же поставщиком, нам уже известным ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт».

На восьмом и девятом местах закупка препарата «Идурсульфаза». Лекарство применяется для лечения Синдрома Хантера, генетического заболевания, возникающего ввиду нехватки в организме ряда ферментов.

Начальные цены по обоим конкурсам: 51,5 и 48,1 миллиона рублей. Оба контракта заключены с единственным участником конкурса, о котором мы уже писали выше – ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт».

На десятом месте закупка препарата «Леветирацетам». Это противоэпилептический препарат, относится к жизненно-необходимым. Поставка в 2018-2019 годах.

Начальная цена конкурса: 46,1 миллиона рублей. Контракт на сумму 45,9 миллиона рублей заключен с ООО «Универсал Мед Сервис».

Поставщик – производитель фармацевтических субстанций, зарегистрированный в Татарстане. Относится к средним предприятиям с численностью 6 человек и уставным капиталом 20 тысяч рублей. Принадлежит в равных долях двум частным лицам. Фирма сотрудничает с учреждениями здравоохранения разных регионов России.

Тема с закупками лекарственных препаратов и оборудования, особенно, жизненно необходимых, с периодичностью появляется в СМИ и зачастую в негативном контексте, прежде всего, с намеком на возможные коррупционные элементы. Например, республиканское УФАС рассмотрит жалобу одного из участников торгов на поставку комплекса лучевой терапии стоимость почти полмиллиарда рублей.

Также в СМИ звучали данные о возможном применении лечебными учреждениями просроченного инсулина. Или вот местный житель в одном из районов обнаружил возможно выброшенные лекарства, Минздрав проводит проверку.

Кстати, сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров с критикой обрушился на многих республиканских чиновников. Пожалуй, такого «разноса» в республиканских властных кабинетах не было давно.

Досталось и министру здравоохранения Анвару Бакирову, прежде всего, за неудовлетворительное обеспечение лекарствами остро нуждающихся в них больных. В итоге Радий Фаритович буквально предложил министру здравоохранения Бакирову сменить работу:

- Я разочарован вашими ответами и вашим подходом к работе. Вы же доктор наук? Может быть, вам лучше преподавать? Не задумывались об этом? – спросил Радий Фаритович.

Анвар Акрамович промолчал в ответ.