Неделя в Башкирии: Отставки, Избили сына пикетчика, Уфалогия, Хамитов и Филиппов

В понедельник, 12 ноября, стало известно о двух отставках. Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве после проверок работы министерства экологии и природных ресурсов заявил, что «с таким министром он работать не будет». Илдар Хадыев подал в отставку в тот же день. Его обязанности назначили исполнять Мирхайдара Фатхуллина.