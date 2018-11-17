Неделя в Башкирии: Отставки, Избили сына пикетчика, Уфалогия, Хамитов и Филиппов

Медиакорсеть вспоминает о том, что произошло на этой неделе.
В понедельник, 12 ноября, стало известно о двух отставках. Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве после проверок работы министерства экологии и природных ресурсов заявил, что «с таким министром он работать не будет». Илдар Хадыев подал в отставку в тот же день. Его обязанности назначили исполнять Мирхайдара Фатхуллина.
На совещании в правительстве приняли решение о постепенном переходе на нормативное освещение улиц, в том числе и в Уфе.
Во вторник, 13 ноября, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин заявил, что в городе изменят график ночного освещения, теперь свет на улицах частично будут отключать с часа до пяти часов ночи.
А начальник управления транспорта и связи Андрей Федосов сообщил, что власти справятся с транспортными проблемами города за неделю.
В этот день стало известно о том, что в Благовещенске напали на сына предпринимателя Василия Зарабелова, который уже почти месяц проводит пикеты протеста против местной власти.
Прокуратура возбудила уголовное дело после сообщений СМИ о том, что детям кололи просроченный инсулин в ДРКБ. А директор Серафимовской спецшколы Рашит Аднагулов выиграл дело против министерства образования Башкирии и был восстановлен в должности.
В среду, 14 ноября, стало известно о том, что бывшего главу республики Рустэма Хамитова выдвинут в Совет директоров ПАО «Башнефть» и вполне вероятно, что он его возглавит.
На уфимских заправках изменилась цена на дизтопливо, Медиакорсеть выяснила, что это связано с переходом на зимний вид дизельного топлива, которое всегда дороже летнего.
Выборы главного муфтия, председателя ДУМ Башкирии, перенесли на целый год, такое решение было принято его президиумом.
В этот день стало известно, что Фонд жилищного строительства РБ подал иск в суд и потребовал уплаты более одного миллиарда рублей задолженности с правительства и минфина Башкирии.
Телеканал «Вся Уфа» провел прямой эфир с главным по транспорту в Уфе Андреем Федосовым, тот заявил, что 15 ноября администрация опубликует новую транспортную модель города.
Четверг, 15 ноября, стал для Медиакорсети днем масштабного проекта «Уфалогия: какой транспорт нужен городу». В проект подключились и другие СМИ. Более 120 заметок от журналистов, волонтеров, жителей города вышло в этот день на нашей новостной ленте. Было много интересного. Например, зампредседателя госкомтранспорта Азат Калимуллин проехался на маршрутке в Михайловку и пообщался там с ее жителями. Основные выводы дня – в нашем итоговом материале.
В этот же день врио главы Башкирии Радий Хабиров провел первый «Инвестиционный час», где в ручном режиме решал вопросы, возникшие у инвесторов. В таком же режиме пока будут решаться и проблемы здравоохранения, и строительства.
В пятницу, 16 ноября, стало известно о том, что бывший начальник аналитического департамента Конгресс-бюро Башкирии Екатерина Телина обратилась к главе региона с просьбой рассмотреть возможность решить проблему транспортной доступности Башкирии. Не секрет, сколько времени теряют люди, добираясь из разных регионов страны в Уфу через Москву.
В этот день состоялось заседание суда по делу об «афере на миллиард», обвиняемыми в котором проходят экс-вице-мэр Уфы Александр Филиппов и бывший руководитель управления капитального строительства Марат Гареев.