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Зампредседателя Госкомтранса Башкирии проехал на маршрутке до Михайловки

15 ноября 2018, 18:59
Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru
17:29. Остановка «Галле».

В рамках проекта «Уфалогия.Транспорт» заместитель председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин выехал с корреспондентом Медиакорсети по маршруту «Галле-Михайловка».

Увидеть своими глазами

Когда мы приехали на остановку «Галле», было уже почти 18:00. Мы оказались на остановке в то время, когда уфимцы начали возвращаться с работы. Их было достаточно много – ждали свои маршруты по направлению Затона или Алексеевки.

По словам Азата Мустафовича, он часто бывает на этой остановке – комитет проводит собственный мониторинг транспортной ситуации в Уфе. «Одно дело верить словам перевозчиков и камерам, другое – увидеть своими глазами», говорит он.

Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru

Ждать нужного маршрута пришлось довольно долго – больше 30 минут. Все «Газельки» проезжали полными – оставались только стоячие места.

Как житель микрорайона «Сосны», я рассказала о проблемах жителей поселков 8 марта, Алексеевка. В эту сторону до реформы ходили нелегальные маршруты 375 и вполне легальный маршрут 115 от «Башавтотранса». Однако последний был очень редким – раз в два часа. После исчезновения нелегальных маршрутов 115 стал ездить чаще, к нему также присоединились «Газели», скорее всего, прежнего 375-го. Также удлинили маршрут 220-го, конечной остановкой которого стал ЖК «Сосны». Несмотря на это, в час пик люди по прежнему с трудом уезжали в свои дома – большие «НефАЗ»ы ходили все так же редко.

Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru

Пока мы ожидали свой маршрут, я разговорилась с одной пожилой женщиной. Выяснилось, что она направлялась в сторону Затона и ждала маршрут 30К.

- Жду уже 40 минут, - призналась женщина.

Люди на остановке толпами забегали в «Газели», но на их места приходили новые – остановка оставалась такой же людной. 115 маршрут приезжал почти каждые пять минут и уезжал полным.

Азат Калимуллин обратил внимание на отсутствие на Галле соответствующего требованиям остановочного кармана. Также он отметил недостаточное освещение участка.

- По программе «Безопасные качественные дороги» комитет, совместно с ГИБДД РБ, установил по городу камеры на местах наибольшего количества ДТП. Такие камеры – 600 штук – планируем установить и на остановках. Они помогут обеспечить безопасность остановок, - сообщил он.

На самом деле, даже за эти 30 минут, проведенные на остановке, мы заметили, что граждане, передвигающиеся на личных автомобилях, останавливаются прямо на остановке, мешая пассажирам и водителям общественного транспорта, создавая опасные дорожные ситуации. Также, по мнению Азата Мустафовича, камеры помогут выявлять нелегальных перевозчиков.

До «Михайловки-Грин» на переполненном 280-м маршруте

Как было ранее обговорено, конечной точкой нашей поездки должен стать жилой комплекс «Михайловка Грин». Потеряв надежду дождаться «НефАЗ» или «Газель» с пустыми сидячими местами, мы залезли в «Газель» маршрута 280. Она была забита людьми полностью. Азат Мустафович не смог пройти по салону и разместился у двери.

Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru

Через одну остановку женщина рядом со мной вышла, и мне выпало счастье приземлиться на ее место. Я начала расспрашивать своих соседей, узнавать, что они думают о транспортной ситуации в Уфе.

- Мы рады, что наконец-то вернули маршрутки в Михайловку. Когда они резко исчезли, мы не знали, что делать. Начали штурмовать администрацию Михайловки. Она нам выделила автобус, который нас бесплатно довозил до «Галле», - рассказала одна женщина.

После этого случая жители Михайловки с недоверием относятся к частным перевозчикам. «Пожалуйста, напишите, чтобы пустили по нашему маршруту «Башавтотранс». Мы хотим быть уверенными, что всегда доедем с Затона», - сказала одна из них.

Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru

- Я живу в Михайловке. Часто езжу в Дёму навещать детей и внуков. Из-за отсутствия прямой транспортной связи между Затоном и Дёмой, приходится ездить через центр города. Это отнимает очень много времени, особенно в час пик. Прошу пустить автобусы, соединяющие Затон с Демой и Черниковкой, - обратилась еще одна женщина к Азату Калимуллину.

В «Газельках» безопаснее

На сайте «Михайловка Грин» указано, что расстояние от «Галле» до жилого комплекса составляет 10 км. По словам застройщика, его можно проехать за 10-15 минут. Мы ехали около 20-30 минут.

На остановке жилого комплекса нас встретила местная жительница Елизавета. За вкусным чаем мы обсудили проблемы общественного транспорта в городе, с которыми сталкиваются жители коттеджного поселка.

Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru

По словам Елизаветы, после возвращения маршрутов 284, 280 на дороги, транспортная проблема практически перестала существовать.

- В таких малогабаритных маршрутках я и мои дети чувствуем себя комфортнее. Раньше приходилось ездить на старых переполненных «НефАЗ»ах, которые могли в любой момент качнуться и упасть на один бок, - рассказывает она.

К тому же, как выяснилось с ее слов, в этом районе раньше действовал запрет на транспорт весом более 3,5 тонн. «Нефазы», проезжая по этим дорогам, не учитывают рельеф местности.

Елизавета озвучила также проблему расписаний маршрутов на остановках.

- В МЕГЕ есть стенды, где подробно указаны маршруты передвижения автобусов. Было бы неплохо установить такие стенды и на других остановках. Мой муж из другой страны. Таким как он, такие стенды были бы очень удобными, - говорит она.

Заместитель председателя Госкомтранса РБ в свою очередь озвучил другую проблему. По его мнению, Южный автовокзал Уфы необходимо перенести в район МЕГИ.

- У нас в сутки около 700 автобусов заходят в город. И легальные, и нелегальные. До следующего рейса им нужно где-то пробыть – вот они занимают места на парковках, заезжают во дворы. Дымят, живут в этих автобусах, - рассказывает он.

По его словам, всего в городе должны функционировать три автовокзала, перемещение между которыми будет осуществляться шаттлами.

Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru

Он также рассказал, что комитет по транспорту объявляет конкурс на закупку 100 единиц автобусов. Это 74 автобуса городского типа, приспособленные для всех групп граждан, а также 26 автобусов междугороднего сообщения.

- Как нам озвучили в правительстве, в 2019 году планируется закупка еще около 300 автобусов. По прогнозам, это должно решить проблему комфортного, безопасного обслуживания населения.

Также он предложил пустить в часы пик по пригородным маршрутам автобусы большого класса, а в остальные часы - машины меньшей вместимости.

По результатам нашей поездки Азат Калимуллин обозначил ряд проблем, над которыми комитет будет работать. Это:

- внедрение безналичного расчета;

- соответствующие требованиям остановочные «карманы»;

- оборудованные в одном стиле остановочные пункты, с информацией о маршрутах, Wi-Fi, с видеокамерами;

- внедрение единого проездного билета.

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