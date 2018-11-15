Зампредседателя Госкомтранса Башкирии проехал на маршрутке до Михайловки

Как житель микрорайона «Сосны», я рассказала о проблемах жителей поселков 8 марта, Алексеевка. В эту сторону до реформы ходили нелегальные маршруты 375 и вполне легальный маршрут 115 от «Башавтотранса». Однако последний был очень редким – раз в два часа. После исчезновения нелегальных маршрутов 115 стал ездить чаще, к нему также присоединились «Газели», скорее всего, прежнего 375-го. Также удлинили маршрут 220-го, конечной остановкой которого стал ЖК «Сосны». Несмотря на это, в час пик люди по прежнему с трудом уезжали в свои дома – большие «НефАЗ»ы ходили все так же редко.