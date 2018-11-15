Зампредседателя Госкомтранса Башкирии проехал на маршрутке до Михайловки

В рамках проекта «Уфалогия.Транспорт» заместитель председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин выехал с корреспондентом Медиакорсети по маршруту «Галле-Михайловка».
Увидеть своими глазами
Когда мы приехали на остановку «Галле», было уже почти 18:00. Мы оказались на остановке в то время, когда уфимцы начали возвращаться с работы. Их было достаточно много – ждали свои маршруты по направлению Затона или Алексеевки.
По словам Азата Мустафовича, он часто бывает на этой остановке – комитет проводит собственный мониторинг транспортной ситуации в Уфе. «Одно дело верить словам перевозчиков и камерам, другое – увидеть своими глазами», говорит он.
Ждать нужного маршрута пришлось довольно долго – больше 30 минут. Все «Газельки» проезжали полными – оставались только стоячие места.
Как житель микрорайона «Сосны», я рассказала о проблемах жителей поселков 8 марта, Алексеевка. В эту сторону до реформы ходили нелегальные маршруты 375 и вполне легальный маршрут 115 от «Башавтотранса». Однако последний был очень редким – раз в два часа. После исчезновения нелегальных маршрутов 115 стал ездить чаще, к нему также присоединились «Газели», скорее всего, прежнего 375-го. Также удлинили маршрут 220-го, конечной остановкой которого стал ЖК «Сосны». Несмотря на это, в час пик люди по прежнему с трудом уезжали в свои дома – большие «НефАЗ»ы ходили все так же редко.
Пока мы ожидали свой маршрут, я разговорилась с одной пожилой женщиной. Выяснилось, что она направлялась в сторону Затона и ждала маршрут 30К.
- Жду уже 40 минут, - призналась женщина.
Люди на остановке толпами забегали в «Газели», но на их места приходили новые – остановка оставалась такой же людной. 115 маршрут приезжал почти каждые пять минут и уезжал полным.
Азат Калимуллин обратил внимание на отсутствие на Галле соответствующего требованиям остановочного кармана. Также он отметил недостаточное освещение участка.
- По программе «Безопасные качественные дороги» комитет, совместно с ГИБДД РБ, установил по городу камеры на местах наибольшего количества ДТП. Такие камеры – 600 штук – планируем установить и на остановках. Они помогут обеспечить безопасность остановок, - сообщил он.
На самом деле, даже за эти 30 минут, проведенные на остановке, мы заметили, что граждане, передвигающиеся на личных автомобилях, останавливаются прямо на остановке, мешая пассажирам и водителям общественного транспорта, создавая опасные дорожные ситуации. Также, по мнению Азата Мустафовича, камеры помогут выявлять нелегальных перевозчиков.
До «Михайловки-Грин» на переполненном 280-м маршруте
Как было ранее обговорено, конечной точкой нашей поездки должен стать жилой комплекс «Михайловка Грин». Потеряв надежду дождаться «НефАЗ» или «Газель» с пустыми сидячими местами, мы залезли в «Газель» маршрута 280. Она была забита людьми полностью. Азат Мустафович не смог пройти по салону и разместился у двери.
Через одну остановку женщина рядом со мной вышла, и мне выпало счастье приземлиться на ее место. Я начала расспрашивать своих соседей, узнавать, что они думают о транспортной ситуации в Уфе.
- Мы рады, что наконец-то вернули маршрутки в Михайловку. Когда они резко исчезли, мы не знали, что делать. Начали штурмовать администрацию Михайловки. Она нам выделила автобус, который нас бесплатно довозил до «Галле», - рассказала одна женщина.
После этого случая жители Михайловки с недоверием относятся к частным перевозчикам. «Пожалуйста, напишите, чтобы пустили по нашему маршруту «Башавтотранс». Мы хотим быть уверенными, что всегда доедем с Затона», - сказала одна из них.
- Я живу в Михайловке. Часто езжу в Дёму навещать детей и внуков. Из-за отсутствия прямой транспортной связи между Затоном и Дёмой, приходится ездить через центр города. Это отнимает очень много времени, особенно в час пик. Прошу пустить автобусы, соединяющие Затон с Демой и Черниковкой, - обратилась еще одна женщина к Азату Калимуллину.
В «Газельках» безопаснее
На сайте «Михайловка Грин» указано, что расстояние от «Галле» до жилого комплекса составляет 10 км. По словам застройщика, его можно проехать за 10-15 минут. Мы ехали около 20-30 минут.
На остановке жилого комплекса нас встретила местная жительница Елизавета. За вкусным чаем мы обсудили проблемы общественного транспорта в городе, с которыми сталкиваются жители коттеджного поселка.
По словам Елизаветы, после возвращения маршрутов 284, 280 на дороги, транспортная проблема практически перестала существовать.
- В таких малогабаритных маршрутках я и мои дети чувствуем себя комфортнее. Раньше приходилось ездить на старых переполненных «НефАЗ»ах, которые могли в любой момент качнуться и упасть на один бок, - рассказывает она.
К тому же, как выяснилось с ее слов, в этом районе раньше действовал запрет на транспорт весом более 3,5 тонн. «Нефазы», проезжая по этим дорогам, не учитывают рельеф местности.
Елизавета озвучила также проблему расписаний маршрутов на остановках.
- В МЕГЕ есть стенды, где подробно указаны маршруты передвижения автобусов. Было бы неплохо установить такие стенды и на других остановках. Мой муж из другой страны. Таким как он, такие стенды были бы очень удобными, - говорит она.
Заместитель председателя Госкомтранса РБ в свою очередь озвучил другую проблему. По его мнению, Южный автовокзал Уфы необходимо перенести в район МЕГИ.
- У нас в сутки около 700 автобусов заходят в город. И легальные, и нелегальные. До следующего рейса им нужно где-то пробыть – вот они занимают места на парковках, заезжают во дворы. Дымят, живут в этих автобусах, - рассказывает он.
По его словам, всего в городе должны функционировать три автовокзала, перемещение между которыми будет осуществляться шаттлами.
Он также рассказал, что комитет по транспорту объявляет конкурс на закупку 100 единиц автобусов. Это 74 автобуса городского типа, приспособленные для всех групп граждан, а также 26 автобусов междугороднего сообщения.
- Как нам озвучили в правительстве, в 2019 году планируется закупка еще около 300 автобусов. По прогнозам, это должно решить проблему комфортного, безопасного обслуживания населения.
Также он предложил пустить в часы пик по пригородным маршрутам автобусы большого класса, а в остальные часы - машины меньшей вместимости.
По результатам нашей поездки Азат Калимуллин обозначил ряд проблем, над которыми комитет будет работать. Это:
- внедрение безналичного расчета;
- соответствующие требованиям остановочные «карманы»;
- оборудованные в одном стиле остановочные пункты, с информацией о маршрутах, Wi-Fi, с видеокамерами;
- внедрение единого проездного билета.