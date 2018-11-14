На уфимские заправки завезли более дорогое зимнее дизтопливо

Уфимские автолюбители сегодня заметили то, чего давно уже не замечали и от чего, пожалуй, уже отвыкли, это ж не было уже несколько месяцев, с мая – изменение ценников на автозаправках. Изменение коснулось дизельного топлива: ценник увеличился ровно на 2 рубля в сторону увеличения с 43,50 еще вчера до 45,50 рубля сегодня (см. фото).