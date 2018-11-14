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На уфимские заправки завезли более дорогое зимнее дизтопливо

14 ноября 2018, 10:07
Фото: Марат Хасанов / mkset.ru
Увеличение цены на дизельное топливо связано с тем, что заправлять стали зимней «соляркой», а оно всегда дороже.

Уфимские автолюбители сегодня заметили то, чего давно уже не замечали и от чего, пожалуй, уже отвыкли, это ж не было уже несколько месяцев, с мая – изменение ценников на автозаправках. Изменение коснулось дизельного топлива: ценник увеличился ровно на 2 рубля в сторону увеличения с 43,50 еще вчера до 45,50 рубля сегодня (см. фото).

Конечно, многие решили: ну вот, начался безудержный и, самое главное, беспричинный и необъяснимый рост цен на топливо. А ведь, обещали, как минимум, до нового года не повышать цены.

Действительность оказалась немного проще. Увеличение цены на дизельное топливо не связано с увеличением цены на него, как бы странно это ни звучало. Дело в том, что на заправки завезли другое дизтопливо – зимнее. Пора уже: погода стабильно минусовая.

А зимнее дизельное топливо стоит дороже, так как себестоимость его производства выше. Об этом аспекте экономики нефтепереработки, в частности, заявил на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Козак:

- Зимнее дизтопливо обойдется дороже летнего на 2 рубля за литр.

Напомним, на совещании в правительстве России договорились о том, что оптовые цены на топливо не будут подниматься до марта 2019. Поскольку зимнее дизтопливо всегда дороже летнего, это означает, что договоренность не нарушена.

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#Новости#Цены на бензин#Бензин#Марат Гареев#Экономика
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