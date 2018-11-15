Уфимец в Москве: Чему бы уфимским властям поучиться у московских

Первое: выделенная полоса для общественного транспорта. Везде, а не только на проспекте Октября и на Ленина, как в Уфе. По этой полосе едут только общественный транспорт и такси. Остальным даже в голову не придет заехать на эту полосу. Если только, конечно, есть лишние тысячи рублей на штраф, которые последует тут же. Поэтому это достаточно часто бывает, когда на общественном транспорте проехаться по Москве по делам гораздо быстрее, чем на своей машине.