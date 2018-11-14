Выборы главного муфтия Башкирии перенесены на целый год

Напомним, ранее мы писали о видеообращении представителей руководство ДУМ РБ в связи со строительством мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Руководство предложило сесть всем сторонам за стол переговоров и возобновить строительство мечети во что бы то ни стало. А 1 ноября Благотворительный фонд «Урал» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что с ноября будет возобновлено выделение средств на строительство соборной мечети «Ар-Рахим». В сообщении фонда отмечается, что данный вопрос решается при содействии временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова.