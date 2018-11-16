В Уфе перенесли заседание по новому уголовному делу вице-мэра Александра Филиппова

В Октябрьском районном суде на 5 декабря перенесли заседание по делу бывшего вице-мэра Александра Филиппова и бывшего руководителя управления капитального строительства Марата Гареева. Напомним, что их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) при реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья, следствием которого стало нанесение ущерба бюджетам трех уровней в размере 1,6 млрд руб.