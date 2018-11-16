mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе перенесли заседание по новому уголовному делу вице-мэра Александра Филиппова

16 ноября 2018, 10:52
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Как сообщает издание "Коммерсантъ - Башкортостан", перенесли его из-за неявки чиновников уфимской мэрии.

В Октябрьском районном суде на 5 декабря перенесли заседание по делу бывшего вице-мэра Александра Филиппова и бывшего руководителя управления капитального строительства Марата Гареева. Напомним, что их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) при реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья, следствием которого стало нанесение ущерба бюджетам трех уровней в размере 1,6 млрд руб.

Среди потерпевших от действий чиновников - город Уфа, Республика Башкортостан и «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Представители потерпевших - чиновники администрации Уфы, на заседание не явились.

Связано это также с тем, что Гареев и Филиппов, по их словам, не успели ознакомиться со всеми томами уголовного дела

Напомним, следствие считает, что Александр Филиппов был в сговоре с Маратом Гареевым, скрыл сведения о наличии внебюджетных источников финансирования программы расселения аварийных домов. В результате на расселение было выделено более 1,5 млрд руб. Эту сумму следствие считает ущербом бюджету.

Материалы по теме
«Афера на миллиард»: В Уфе уйдет в суд дело Александра Филиппова и Марата Гареева«Афера на миллиард»: В Уфе суд принял к производству дело Филиппова и ГарееваВ Уфе начнется суд по второму уголовному делу экс-вице-мэра Александра Филиппова
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48