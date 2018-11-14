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Фонд жилищного строительства потребовал с правительства Башкирии миллиард рублей

14 ноября 2018, 09:50
Фото: Кристина Дейнеко. / Mkset.ru
Иск подан в Арбитражный суд республики.

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что Фонд жилищного строительства (ФЖС) Башкирии направил в Арбитражный суд иск о взыскании с правительства и министерства финансов республики 1,076 млрд рублей задолженности. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Пока детали иска неизвестны. Он поступил в суд 13 ноября и еще не принят к рассмотрению.

Для справки

ФЖС — региональный застройщик и заказчик строительства. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в почти 1,5 млрд руб. В текущем году в отношении фонда возбуждены исполнительные производства на сумму более 150 млн руб.

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#Новости#Арбитражный суд Башкирии#Татьяна Майорова,#Экономика
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