Уфимка обратилась с открытым обращением по проблеме транспортной доступности региона

- На данный момент даже у меня, крохотного «частника», есть необходимость не менее одного раза в квартал летать на повышение квалификации и обучение, не менее двух-трех раз месяц на деловые переговоры. И не только в Москву. У многих компаний подобная потребность в разы выше. В командировки летают группами, часто, – говорит в своем обращении Екатерина Телина.