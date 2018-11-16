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Уфимка обратилась с открытым обращением по проблеме транспортной доступности региона

16 ноября 2018, 06:03
Фото: Facebook
Свое обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

Речь в обращении бывшего начальника аналитического департамента Конгресс-бюро Башкортостана Екатерины Телиной, размещенном на личной странице в Facebook, идет о серьезной инфраструктурной проблеме, которая характерна не только для Уфы и Башкирии, но и, пожалуй, для всех регионов страны. Особенно эта проблема ощущается в центральной части страны, где проживает большинство населения.

Эта проблема – отсутствие прямого авиасообщения между городами России. Дело в том, что в основном людям приходится летать через Москву. А это, безусловно, дополнительные затраты – временные и денежные.

- На данный момент даже у меня, крохотного «частника», есть необходимость не менее одного раза в квартал летать на повышение квалификации и обучение, не менее двух-трех раз месяц на деловые переговоры. И не только в Москву. У многих компаний подобная потребность в разы выше. В командировки летают группами, часто, – говорит в своем обращении Екатерина Телина.

Уфимка, в частности, отметила, что прекрасно понимает, что почта врио главы региона завалена обращениями и просьбами в помощи в острых социальных вопросах, решение которых приоритетно. Однако проблему транспортной доступности республики уфимка считает также очень важной.

В обращении также приводится любопытная статистика по пассажиропотоку в некоторых российских городах за 2017 год:

Екатеринбург «Кольцово» - 5,28 млн чел;

Новосибирск «Толмачево» - 4,81 млн чел;

«Уфа», Международный аэропорт - 2,78 млн чел;

Самара «Курумоч» - 2,63 млн чел.

- В этой связи, прошу Вас обратить внимание, дать поручение ответственным службам хотя бы проработать вопрос о возможном расширении линейки авиа-направлений в режиме прямых рейсов по России, – говорит Екатерина Телина.

- Я написала обращение здесь, в соцсетях, поскольку надежды на то, что это письмо на бумаге попадет лично в руки, нет. Вместе с тем, Вы неоднократно за истекший месяц говорили о том, что властям необходимо научиться слышать людей. Хочется верить, что и мое обращение будет Вами услышано.

Полный текст открытого обращения можно прочесть по этой ссылке.

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