Уфалогия: Какой транспорт нужен городу

С 7.00 15 ноября до 7.00 16 ноября на нашей новостной ленте мы будем публиковать заметки уфимцев с разных точек города о транспортной ситуации. Здесь будут появляться наблюдения журналистов, блогеров, волонтеров. Также мы опубликуем заранее подготовленные или записанные в этот день мнения экспертов, участников рынка, ответственных чиновников.
Сразу скажем, что без помощи городских и республиканских СМИ этот проект был бы совсем не таким полным, многие коллеги активно подключились к проекту.
Сегодня мы надеемся услышать мнения самих уфимцев. Ответьте на эти вопросы:
Как вы добрались из дома до нужной вам точки? Что вас устраивает или не устраивает в работе транспорта? Как вы предлагаете изменить транспортную ситуацию к лучшему?
Пишите нам в комментариях в группе Вконтакте, пишите на почту редакции [email protected], пишите в Whatsapp – 8-917-775-5343. Мы ждем ваши мнения.
Следите за трансляцией и нашей новостной лентой.
14 ноября. 19.30 Телеканал "Вся Уфа" пригласил начальника управления транспорта и связи Андрея Федосова на прямой эфир. В течение 40 минут он отвечал на вопросы уфимцев, в том числе сказал, что 15 ноября на сайте ufacity.info появится новая транспортная модель города. В ней будет около 100 маршрутов. На обсуждение новой транспортной сети отводится всего две недели.
15 ноября
06.02 Наш корреспондент на остановке "Зеленая Роща" прождал всего две минуты, а когда сел в маршрут " 269, убедился, что везут быстро, но остановок не объявляют.
07.00 Спортивный комментатор Максим Балобанов на остановке "Округ Галле" убедился в том, что там уже появились небольшие пробки.
07.00 Корреспондент ИА "Башинформ" Ксения Калинина убедилась на конечной остановке "Микрорайон "Белореченский", что там по-прежнему небезопасно.
07.15 Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов вместе с командой улетает на Кипр. Перед отлетом он рассказал Медиакорсети, что к нему обращаются родители с жалобами, что их дети, воспитанники футбольной школы клуба, зачастую пешком идут две остановки до стадиона, потому что мало прямых рейсов.
07.15 Инспектор Ростехнадзора Никита Меркурьев сообщил нашему корреспонденту, что нелегалов на транспорте в Уфе больше нет.
07.30 Наш корреспондент Марат Гареев убедился в том, что в Затоне в транспортной ситуации - теперь статус-кво. Новые проблемы решены, а старые остались.
07.34 Наш корреспондент Татьяна Майорова увидела на остановке "Школьной", как из-за давки из одного автобуса чуть не выпали два пассажира,а также, что в автобусах пугают видеокамерами.
07.50 Наш корреспондент Виктория Куприянова полчаса прождала автобус, но так и не смогла напрямую добраться до ТРК "Иремель".
08.00 Уфимка Ксения Салазанова добиралась от Дмитриевки до Гостиного двора в течение часа, она мечтает использовать для поездок по городу велосипед.
08.00 Участник проекта Дарья Клевцова сама видела,как в Уфе пассажиры вышли на проезжую часть, штурмуя автобусы.
08.05 Наш фотограф Сергей Словохотов увидел еще одну неправильную остановку - на М. Рыльского, здесь люди ждут автобусов не на остановке, в кармане, а перед ним. До этого мы рассказали о похожей ситуации.
08.08 Главному редактору "Комсомольской правды" в Уфе Ильдару Ахмадееву удалось добраться на работу от улицы Блюхера до Пархоменка за 17 минут.
08.15 Журналист Олеся Умерова увидела, как в Уфе на проспекте Октября инвалида высадили прямо на проезжую часть.
08.30 Корреспондент "Комсомольской правды" Павел Крайнов с утра пораньше столкнулся с бомжами рядом с железнодорожном автобусе и узнал мнение пассажиров о условиях поездки.
08.32 Участница проекта Светлана Закиева обрадовалась тому, что добралась с универмага "Уфа" до "Гостинки" быстрее, чем неделю назад.
08.40 Журналист Башинформа Ксения Калинина рассказала, как ехала от «Белоречки» в центр Уфы в теплом, но грязном «Нефазе».
08.40 Корреспондент RBToday Андрей Королев рассказал о своей поездке транспорте: Тепло и уютно, пахнет бензином.
08.41 Наш сотрудник Марат Хасанов выехал из микрорайона "Солнечный" и убедился в том, что мобильное приложение "Умный транспорт" работает вполне себе эффективно, и им можно пользоваться.
08.45 - Журналист изданий "Аргументы и факты" Гюзель Ибрагимова сравнила свой путь на работу из Збово и из Инорса и Черниковки.
08.51 Автор проекта #ДовезуЗаИнтервью Роман Осокин общается с жителями Уфы, он взял интервью у жителя Затона Константина, то мечтает передвигаться по городу на троллейбусе.
09.00 Блогер Инайя Едренкина рассказала в красках, как выглядит конечная остановка транспорта в Инорсе в Уфе.
09.00 Журналист Николай Бажин подсчитал на остановке "Гостиный двор" транспортный поток: машин малой и средней вместимости за час проехало в 5 раз больше, чем машин большого класса.
09.00 А журналист телеканала "Вся Уфа" Игорь Куприянов проследил за транспортным потоком на остановке "Школа МВД". Интересное видео получилось.
09.10 Корреспондент «Спутник ФМ» Юлия Муртазина рассказала, почему жители Дорогино продолжают тратить по 100 рублей на проезд в один конец.
09.20 Шайтан-пазик: Пользователь соцсетей Дрём Рыцарев узнал на своем опыте, как можно приятно и без пробок добраться на работу на велосипеде.
09.30 Корреспондент Rbtoday.ru Влада Шипилова призналась, почему не заплатила за проезд в переполненной маршрутке.
09.30 Журналист "Комсомольской правды" Эльвина Апарина вместе с "Ночными волками" прокатилась на автомобиле по трассе "Уфа - аэропорт" и узнала их мнение о транспортной ситуации и о самой трассе.
09.30 Руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева в эфире радио "Эхо Москвы" в Уфе заявила, что маршруты в городе переделываются незаконно.
09.38 Автор проекта #ПодвезуЗаГареева Роман Осокин взял интервью у жителя Инорса Ильдуса, который считает, что всё в транспорте надо передать частникам.
09.40 Уфимка Алина Нарынбаева проехалась по улицам Рабкоров и Кавказская, последняя её взбодрила своими ямами, даже кофе не нужен оказался.
09.45 Наш корреспондент Надежда Валитова проехала от Черниковки на 290-м маршруте и не заметила там огнетушителя.
09.45 Люди едут, как сосиски: Водитель автобуса из Инорса рассказал блогеру Инайе Едренкиной о нехватке автобусов.
10.00 Наш корреспондент Марат Гареев увидел, что на проспекте Октября произошло ДТП с участием автобуса "Башавтотранса" и двух легковушек.
10.00 Корреспондент Gorobzor.ru Дарья Кинзикеева пообщалась со студентами на остановке БГУ и выяснила, что им повезло: до вуза их довозят целых 19 рейсов.
10.11 Наш корреспондент Минзаля Аскарова проехала от ЖК "Сосны" в редакцию и убедилась, что времени, что на такси, что на маршрутке, тратится на поездку примерно одинаково, а цена проезда при этом отличается.
10.13 Уфимец из Сипайлово рассказал автору проекта #ПодвезуЗаИнтервью Роману Осокину о том, при каких условиях автовладельцы пересядут в общественный транспорт.
10.30 Журналист Владимир Скрипник провел тщательный анализ остановок на Театре кукол и нашел немало неправильного в них.
10.36 Наш корреспондент Минзаля Аскарова пообщалась с водителем "Башавтотранса", который проехал на общественном транспорте Уфы в качестве пассажира.
10.40 Журналист и блогер Ольга Маловица выступила за то, чтобы в Михайловку вернули дублирующие маршруты.
11.00 Участник проекта, уфимка Алиса Ахметшина рассказывает о проблемах с доступностью транспорта жителей Нижегородки.
11.04 Журналист Николай Бажин прислал видео, которое он снял в час пик на Центральном рынке вчера, 14 ноября, вечером. Уфимка рассказала о проблемах студентов, которые не могут попасть домой в пригородные деревни.
11.10 Председатель Уфимской городской организации инвалидов «МИР» Владимир Горбунов принял участие в проекте «Уфалогия-Транспорт» и рассказал, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.
11.20 О том, как следить нужный маршрут и выбрать автобус для маломобильных граждан, рассказал инженер «Транспортного навигационного центра» Артур Гимранов.
11.35 Инженер-программист «Транспортного навигационного центра» Артур Гимранов объяснил, почему полное отслеживание транспорта в Уфе пока невозможно.
11.40 Представитель перевозчика Даниил Бородокин рассказал о ситуации с перевозками пассажиров из Инорса.
11.45 Жители Черниковки пожаловались журналисту Венере Хисамовой на "неудобную остановку" возле ДК УМПО.
11.48 Журналист Азамат Шавлуков прошелся по трем остановкам Центрального рынка и не нашел правильных расписаний транспорта.
11.51 Пресс-служба Куйбышевскрй железной дороги сообщила о важном для всех пассажиров пригородных поездов событии: в Уфе открылась после реконструкции пригородная пассажирская платформа остановочного пункта «Спортивная».
12.00 В Уфе застройщик - Группа компаний "Жилстройинвест" показал, как выглядит современный паркинг.
12.01 Блогер Инайя Едренкина пообщалась с жителями Инорса, они считают, что в сфере транспортных услуг Уфа вернулась в 80-е годы.
12.15 Уфимка Алина Хабирова убедилась в том, что водители некоторых маршруток сами нарушают правила ПДД на остановке М. Рыльского.
12.20 Зам генерального директора "Башавтотранса" по перевозкам Сергей Паскин сказал, что на автобусы перевозчика вернётся ставшая уже местами мемом озвучка объявления остановок, звучащая на двух языках - русском и башкирском.
12.30 Зам генерального директора "Башавтотранса" по перевозкам Сергей Паскин рассказал, как в компанию пришли около ста нелегальных перевозчиков.
12.30 Журналист Максим Балобанов проследил за ситуацией на остановке "Округ Галле" в предобеденное время.
12.55 Депутат Горсовета Андрей Борисов поделился мнением: “Улучшения транспортной ситуации в Уфе налицо”.
13.00 Журналист Венера Хисамова пообщалась с водителем маршрутки и узнала, почему поднимают цены на проезд и можно ли заработать на рекламе в ПАЗиках.
13.00 Журналист Gorobzor.ru Дарья Кинзикеева прокатилась на уфимском трамвае №16 и узнала многое про плюсы и минусы электротранспорта.
13.00 Журналист "Комсомольской правды" Ильдар Ахмадеев провел эксперимент и проверил, можно ли съездить на обед на общественном транспорте и уложиться вовремя.
13.00 Журналист Лилия Клюковская узнала на остановке "Колгуевская", почему оттуда сложно выбраться мамам с колясками и детям.
13.15 Уфимец, участник проекта Андрей Борисов поделился своим мнением о решении транспортной проблемы.
13.28 Журналист "Башинформа" Розалия Валеева пообщалась с пассажирами на остановке "Гостиный двор" и узнала об их просьбам к водителям - объявлять остановки.
13.37 Уфимка Динара Галеева рассказала, почему она предпочитает арендовать автомобиль, а не пользоваться городским транспортом.
14.00 Медиакорсеть побывала на строительстве ЖК "Символ" и узнала хорошую новость для автомобилистов: там будет паркинг на 340 мест.
14.10 Учитель коррекционной школы Светлана Шишкина на остановке Д. Донского рассказала Алине Хабировой о том, что она навсегда запомнит день 23 октября. В этот день ее ученики не доехали до школы, поскольку исчез 51-ый маршрут.
14.15 Спортдиректор ГК "Алиса" Талгат Зайнуллин: Общественный транспорт это хорошо, но личный - лучше
14.30 Участница проекта Алия Давлетова снова попала в автобус №249 к грубому водителю, причем к тому же, кто успел ей уже нагрубить. А говорят, мина два раза в одну и ту же воронку не попадает.
14.45 Участница проекта Эльмира Кадырова не нашла расписания движения транспорта на остановке "Молодежная аллея" на Ст. Кувыкина.
14.55 Водитель Марат Сайранов рассказал Медиакорсети, что он, работая водителем у одного из перевозчиков, даже не подозревал, что он - нелегал. Теперь он перешел к легальному перевозчику.
15.00 Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о том, кто чаще всего погибает в авариях.
15.25 Директор «Санкт-Петербургского института транспортных систем» Александр Беспалов рассказал Медиакорсети, в какие цвета лучше красить общественный транспорт.
15.30 Иностранные студенты БГМУ рассказали Ксении Чусовой о том, почему они предпочитают такси общественному транспорту в Уфе.
15.45 Молодая мама рассказала автору проекта #ПодвезуЗаИнтервью Роману Осокину, что после 23 октября она стала замерзать на остановках, поскольку время ожидания транспорта увеличилось.
15.49 Председатель Союза автопредпринимателей Башкирии Олег Куляшов заявил, что мог бы выправить транспортную ситуацию всего за одну неделю, а нынешняя реформа - это всего лишь передел рынка.
16.10 В Уфе застройщик - Группа компаний "Жилстройинвест" активно проводит благоустройство территории рядом со своими домами, всего в двух шагах от шумной автострады.
16.30 Участник проекта Никита Беззубенко поделился впечатлениями о ряде загадочных уфимских остановок.
16.35 Участница проекта Дарья Клевцова пообщалась с уфимцем, у которого сломался автомобиль, и он был вынужден ездить на городском транспорте. Честно скажем, он остался не в восторге.
17.00 Партнер КБ UrbanБайрам Ольга Сарапулова считает, что транспортную проблему Уфы должны решать профи, а не чиновники и лидеры мнений.
17.00 Жители Уфы рассказали нам о том, насколько сильно усугубилась ситуация с общественным транспортом на сегодняшний день и какие действия могли бы изменить ее к лучшему.
17.05 Житель Уфы Искандер Фахретдинов, ныне живущий в Москве, рассказал для сравнения про общественный транспорт в белокаменной.
17.10 Эксперт по урбанистике, партнер КБ UrbanБайрам Ольга Сарапулова оценила основные направления транспортной системы Уфы.
17.10 Уфимка Алия Галеева попыталась уехать из центра Уфы в Затон, на это у неё ушло целых два часа: час - на ожидание, и час - на дорогу стоя в автобусе.
17.29 Наш спецкор Минзаля Аскарова отправилась в рамках проекта «Уфалогия.Транспорт» поговорила с заместителем председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Азатом Калимуллиным по маршруту «Галле-Михайловка». Получилась неформальная беседа с чиновником прямо в общественном транспорте.
17.40 Бывший руководитель МУЭТ Аскар Фазлыев: Одной перекраской автобусов проблему транспорта в Уфе не решить
18.00 Корреспондент Спутник FM Юлия Муртазина выяснила проблемы города в сфере пассажирских перевозок. Выяснила, что с уфимских дорог исчезло 1400 нелегальных автобусов. И пообщалась с женщиной, которая потеряла близкого человека по вине водителя "Башавтотранса".
18.21 Партнер КБ UrbanБайрам Ольга Сарапулова считает, что на проспекте Октября хорошо бы смотрелся скоростной трамвай.
18.39 Участницу проекта журналиста RBToday Наталью Кузнецову ожидало испытание в автобусе, её зажало дверью в 266-м маршруте. Водитель даже не попытался извиниться.
18.40 Журналист Марат Гареев испытал маршрут в Затон в вечерний час пик и остался доволен, он ехал сидя.
19.00 Журналист Андрей Иванов объяснил в эфире радиостанции "Спутник FM", почему уфимцам не стоит ждать быстрых результатов от транспортной реформы.
19.30 Автор проекта #ПодвезуЗаИнтервью Роман Осокин рассказал телеканалу "Вся Уфа" о пожеланиях уфимцев по транспорту.
19.50 Уфимка Екатерина Кондратьева рассказала о том, как организован транспорт в Вене, Праге, Париже и Брюсселе. Вот к чему надо стремиться!
20.30 Уфимка Эльмира Кадырова познакомилась в маршрутке с жительницей Казани, она рассказал о том, что в Казани остановки объявляют сразу на трех языках.
20.30 Участница проекта Венера Хисамова пообщалась с жителями Сипайлово, которые недоумевают, почему у них так меняются цены в зависимости от времени суток.
20.35 Журналист Виктория Куприянова собрала в одном месте комментарии уфимцев об изменениях в транспортной системе города. Не хватает маршрута №240, говорят многие.
22.30 Уфимец Григорий Шишкин выяснил, что вечером купить транспортную карту для оплаты проезда не так то просто.
22.50 Уфимка из микрорайона Атаевка Кировского района Уфы обратилась в редакцию Медиакорсети с просьбой о помощи жителя микрорайона наладить сообщение с внешним миром.
23.16 Участница проекта Алина Хабирова рассказала об уфимке Регионе Сафроновой, которая бьется за транспортную доступность для своего сына-колясочника.
00.05 Медиакорсеть рассказала об интервью с заместителем исполнительного директора МУЭТ Радиком Зариповым. Он рассказал, насколько реально воссоединить южную и северную части города трамвайными путями.
00.40 Продолжаем рассказывать о том, что узнали из общения с Радиком Зариповым. Теперь мы узнали о том, что после 23 октября выручка у всех четырех депо существенно возросла и превысила план.