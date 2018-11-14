Главный по транспорту в Уфе: 23 октября исчезло порядка 18 маршрутов

- Порядка 18 маршрутов прекратили свою деятельность 23 октября, - сказал Андрей Федосов. - Те перевозчики, у которых не было карт муниципальных маршрутов. Порой они дублировали другие маршруты. Только в Демском районе ничего не изменилось, там как было три перевозчика, так и осталось.