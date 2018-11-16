Радий Хабиров взял в ручное управление инвестиции, медицину и строительство

- Здесь будут приниматься необходимые решения, чтобы мы после обсуждения не отправляли инвестора на правкомиссию, - пояснил в начале встречи Радий Хабиров. - Если проект готов, если мы друг друга услышали, кивнули друг другу – всё: принимается решение и оформляется для дальнейших действий – определения преференций, выделения земельных участков и т.д.