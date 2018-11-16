Радий Хабиров взял в ручное управление инвестиции, медицину и строительство

Встречу провел врио главы Башкирии Радий Хабиров. В совещании приняли участие члены правительства республики, руководители профильных министерств и ведомств, республиканских институтов развития, а также главы муниципалитетов в режиме видеоконференции.
По словам Радия Хабирова, последние два года Башкирия немного «зависает» по инвестициям. И поэтому он решил ввести новую форму работы с инвесторами («Инвестчас»). Раз в неделю он решил собираться вместе с заинтересованными сторонами, чтобы ускорить процесс принятия решений.
- Здесь будут приниматься необходимые решения, чтобы мы после обсуждения не отправляли инвестора на правкомиссию, - пояснил в начале встречи Радий Хабиров. - Если проект готов, если мы друг друга услышали, кивнули друг другу – всё: принимается решение и оформляется для дальнейших действий – определения преференций, выделения земельных участков и т.д.
Вчера на первом «Инвестчасе» были представлены четыре проекта: в сфере промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, спорта и образования.
По итогам обсуждения республиканским органам исполнительной власти даны соответствующие поручения, определен порядок взаимодействия с институтами развития и кредитными организациями, сообщили в пресс-службе главы региона.
После совещания Радий Хабиров пояснил прессе, что будет в режиме ручного управления решать возникающие проблемы в инвестиционной сфере, а также в здравоохранении и строительстве. Первый «Здравчас» также прошел вчера, а «Стройчас» еще предстоит провести.
- Чтобы я регулярно мог заслушивать членов правительства и соответственно контролировать процессы в ручном режиме, - пояснил журналистам необходимость таких спецчасов глава региона.