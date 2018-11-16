Транспорт Уфы: Каким хотят видеть его горожане

Понятно одно, что уфимцы давно уже заслужили большего в сфере перевозок. Потому что именно они платят рублем за транспортные услуги. А дело государства и перевозчика – создать условия для комфортной транспортной среды и перевозить людей так, чтобы и им было приятно, и перевозчикам выгодно.