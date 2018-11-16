Транспорт Уфы: Каким хотят видеть его горожане

Почти сутки длился проект. Наши корреспонденты с помощью коллег из других СМИ и волонтеров попытались понять, чего не хватает городскому транспорту, чего хотят уфимцы, куда должна двигаться транспортная реформа.
В течение суток на нашей новостной ленте вышло 115 заметок разного жанра: зарисовок, наблюдений, мнений экспертов, простых горожан, интервью. И главные вопросы, ответы на которые мы искали, звучали так:
Как вы добрались из дома до нужной вам точки? Что вас устраивает или не устраивает в работе транспорта? Как вы предлагаете изменить транспортную ситуацию к лучшему?
Семь выводов
Исследуя транспортную ситуацию в Уфе, мы пришли к семи вполне понятным выводам. Изучив ответы горожан и экспертов, мы теперь можем представить, что же не устраивает в транспортной ситуации уфимцев и что бы они хотели изменить.
1 – Необходимо ликвидировать дефицит машин при осуществлении перевозок людей, живущих в пригородах Уфы.
2 – Надо восполнить те популярные маршруты, которые были ликвидированы.
3 – Надо внедрить на транспорте так называемый дружественный интерфейс к пассажиру, и первым из условий является организация движения городского движения по расписанию.
4 – Всем руководителям транспортных компаний незамедлительно необходимо научить своих водителей четко выполнять свои профессиональные обязанности, и, в том числе, объявлять остановки пассажирам.
5 – Необходимо, чтобы водители выполняли правила ПДД. В ходе суточного марафона мы выявили случаи, когда пассажира-инвалида высадили на проезжей части, и когда автобусы останавливались за несколько метров до самой остановки.
6 – Зимой актуален вопрос об отоплении машин, зачастую они не отапливаются.
7 – Необходимо увеличивать долю машин большой вместимости.
Надо сказать, что многое из вышесказанного уже предусмотрено в «дорожной карте», принятой правительством для решения транспортных проблем Уфы.
Тем не менее, остается еще целый ряд нерешенных вопросов, на которые надо найти ответ.
Пока непонятно, сможем ли мы прийти к такому порядку, который подглядели простые уфимцы в странах Европы.
Когда установлено расписание движения транспорта, которое выполняется с точностью до минуты.
Когда это расписание доступно и имеется на каждой остановке.
Когда оплата за проезд строится в зависимости от расстояния, наличия детей и т.д.
Когда ни одна копейка не может уйти из-под контроля и пройти мимо налогообложения.
Когда водители будут опрятно одеты и бесконечно вежливы к пассажирам.
Понятно одно, что уфимцы давно уже заслужили большего в сфере перевозок. Потому что именно они платят рублем за транспортные услуги. А дело государства и перевозчика – создать условия для комфортной транспортной среды и перевозить людей так, чтобы и им было приятно, и перевозчикам выгодно.
Медиакорсеть благодарит всех участников проекта "Уфалогия: какой транспорт нужен городу". Нам очень помогли телекомпании "Вся Уфа", "Россия Башкортостан", БСТ, радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе, "Спутник FM", журналисты "Комсомольской правды", "АиФ", "Коммерсанта", информагентства "Башинформ", Gorobzor.ru, RBToday.ru, блогер Инайя Едренкина, руководитель проекта Likes.ru Роман Осокин, журналисты Ксения Калинина, Розалия Валеева, Лилия Клюковская, Константин Климов, Азамат Шавлуков, Гюзель Ибрагимова, Наталья Кузнецова, Влада Шипилова, Андрей Королев, Владимир Скрипник, Артем Михайлов, Николай Бажин, Венера Хисамова, Максим Балобанов, Игорь Симахин, волонтеры Дарья Клевцова, Игорь Куприянов, Алина Хабирова, Эльмира Кадырова, Алия Галеева, Алина Линова, Никита Беззубенко, Ксения Чусова, Екатерина Гордеева, Регина Билалова, Альберт Рахматуллин.
В проекте, разумеется, активно работали все сотрудники редакции ИА "Медиакорсеть": Татьяна Майорова, Надежда Валитова, Виктория Куприянова, Марат Гареев, Минзаля Аскарова, Марат Хасанов, Сергей Словохотов.
Мы будем рады продолжить сотрудничество при исследовании других, важных для республики, проблем, тем и ситуаций. Уфа, мы с тобой!