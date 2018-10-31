mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Администрация района Уфы выделила «тайную» комнату для хранения секретов

31 октября 2018, 05:47
Фото: pixabay.com
До конца года помещение проверят на соответствие нормам и стандартам безопасности.

Интересный конкурс был проведен администрацией Ленинского района Уфы: оказание услуг по аттестации помещения на соответствие требованиям безопасности информации, составляющей государственную тайну.

То есть нужно провести проверку: годна ли комната в здании районной администрации для хранения гостайн. Информация об этом конкурсе размещена на несекретных ресурсах – портал госзакупок и информационная система СПАРК. Стоимость услуги по проверке - 191 тысяча рублей.

Согласно техзаданию проверена будет комната площадью 40 квадратных метров с тремя окнами (стеклопакет) и тремя дверьми. В комнате также есть два пожарных извещателя и шесть светильников.

Специальная фирма должна будет проверить также и технику, которая есть в этой комнате, а это: кондиционер, телевизор, монитор, компьютер. Также фирма должна дать заключение, насколько комната защищена в плане акустики и виброакустики. Видимо, чтобы не подслушивали секретные разговоры и переговоры.

Проверка «тайной» комнаты должна быть проведена до конца текущего года. О том, какие государственные секреты районная администрация собирается у себя хранить, по понятным причинам не сообщается. Редакция Медиакорсети надеется, что данной заметкой никакие государственные секреты раскрыты не были.

Материалы по теме
Короли госзаказов: Кто выиграл самые крупные контракты на дорогах БашкирииГосзакупки в Башкирии: орхидеи за бюджетные деньги и «Молочная страна» за 4 миллионаФарм-короли Башкирии: Инсулин бюджет закупает у поставщика с кипрскими корнями
#Новости#Госзакупки#Марат Гареев#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48