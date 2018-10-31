Администрация района Уфы выделила «тайную» комнату для хранения секретов

Специальная фирма должна будет проверить также и технику, которая есть в этой комнате, а это: кондиционер, телевизор, монитор, компьютер. Также фирма должна дать заключение, насколько комната защищена в плане акустики и виброакустики. Видимо, чтобы не подслушивали секретные разговоры и переговоры.