Нового мэра Уфы уже сравнили с котом Матроскиным

- Так как Лайкс - проект вне политики, но не упускает тренды - мы не могли не среагировать на тему смены мэра Уфы. Редакции пришла идея обыграть эту тему через классический тест, кто твой мэр. А в качестве кандидатов мы выбрали собирательные несуществующие образы, но хорошо знакомые и понятные людям. В вариантах ответа были: кот Матроскин, попугай Кеша, Бэтмен, Д'Артаньян и Ялалов (он выходил у тех, кого в городе почти все устраивало). Когда люди стали проходить тест, у большинства выходил кот Матроскин. Это отразило ожидания аудитории по теме, каким их должен быть градоначальник, - пояснил Роман Осокин Медиакорсети. - И когда мэром стал Ульфат Мустафин, я поразился тому, как он укладывается в образ Матроскина. Кажется, мы удачно «наванговали» своим тестом, и город возглавил, тот кого жители действительно ждали.