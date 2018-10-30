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Нового мэра Уфы уже сравнили с котом Матроскиным

30 октября 2018, 13:28
Внешность Ульфата Мустафина удивительно совпала с портретом мультперсонажа, с которым у многих уфимцев ассоциировался образ главы города.

На поразительное сходство нового главы администрации Уфы Ульфата Мустафина с любимым мультипликационным героем россиян котом Матроскиным обратил внимание коллектив интернет-проекта «Likes».

Примечательно, что в начале месяца проект «Лайкс» предложил горожанам тест «Узнай, кто твой мэр», в котором горожанам предлагалось отдать свои симпатии разным популярным персонажам. В итоге лидером голосования стал именно усатый-полосатый пушистый Матроскин.

По словам руководителя проектов портала Романа Осокина, портретное сходство Ульфата Мустафина с Матроскиным оказалось просто удивительным.

- Так как Лайкс - проект вне политики, но не упускает тренды - мы не могли не среагировать на тему смены мэра Уфы. Редакции пришла идея обыграть эту тему через классический тест, кто твой мэр. А в качестве кандидатов мы выбрали собирательные несуществующие образы, но хорошо знакомые и понятные людям. В вариантах ответа были: кот Матроскин, попугай Кеша, Бэтмен, Д'Артаньян и Ялалов (он выходил у тех, кого в городе почти все устраивало). Когда люди стали проходить тест, у большинства выходил кот Матроскин. Это отразило ожидания аудитории по теме, каким их должен быть градоначальник, - пояснил Роман Осокин Медиакорсети. - И когда мэром стал Ульфат Мустафин, я поразился тому, как он укладывается в образ Матроскина. Кажется, мы удачно «наванговали» своим тестом, и город возглавил, тот кого жители действительно ждали.

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