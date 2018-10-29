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МУП ИСК Уфы заказал почтовые услуги на 200 тысяч рублей

29 октября 2018, 11:30
Закупка осуществлена у единственного поставщика.

Информация о госзакупке у единственного поставщика размещена на портале госзакупок. Этим единственным поставщиком «услуг почтовой связи, связанной с письменной корреспонденцией» является ФГУП «Почта России». Стоимость контракта – 200 тысяч рублей. Ранее аналогичный контракт с тем же поставщиком был заключен в январе этого года на сумму 95 тысяч рублей.

По данным СПАРК, Инвестиционный строительный комитет (ИСК) Уфы находится в процессе реорганизации в форме преобразования. По итогам 2017 года застройщик имеет чистую прибыль в размере 42,5 миллиона рублей.

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#Новости#Госзакупки#Марат Гареев#Экономика
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