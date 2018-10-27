«Уфа» сегодня сыграет с «Уралом» в чемпионате России по футболу

Сегодня футбольный клуб «Уфа» сыграет с ФК «Урал» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Игра состоится в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в 16.00 уфимского времени, трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч ПРЕМЬЕР».
Сейчас «Уфа» находится на 14 месте в чемпионате, «Урал» - на 12 месте. Ранее команды провели между собой 11 матчей, из которых 7 выиграл «Урал», 2 - «Уфа» и две игра завершились вничью. «Уфа» одержала эти две победы в последних двух сезонах.
В прошлом туре «Уфа» сыграла вничью (0:0) с казанским «Рубином», а «Урал» - с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
По мнению аналитиков БК BingoBoom, официального партнера ФК «Уфа», фаворитом в предстоящей встрече являются хозяева поля - «Урал». На победу екатеринбуржцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,21. Вероятность победы «Уфы» оценивается коэффициентом 3,68. На ничейный исход предлагается коэффициент 3,07. Об этом сообщается на сайте уфимского клуба.