«Уфа» сегодня сыграет с «Уралом» в чемпионате России по футболу

Сейчас «Уфа» находится на 14 месте в чемпионате, «Урал» - на 12 месте. Ранее команды провели между собой 11 матчей, из которых 7 выиграл «Урал», 2 - «Уфа» и две игра завершились вничью. «Уфа» одержала эти две победы в последних двух сезонах.