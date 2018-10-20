«Уфа» - «Рубин»: «Зелёное» футбольное дерби завершилось без голов

Сегодня, 20 октября, в рамках 11 тура чемпионата РПЛ «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч, который был очень важным для уфимской команды. «Уфа» после десяти туров находилась в зоне вылета, и ей очень нужна была победа.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи Фото: Валерий Шахов, Mkset.ru

ФК "Уфа" впервые предложил болельщикам фирменные трещотки с кричалками. Фото: Валерий Шахов

Певец Айдар Галимов поддерживает уфимскую команду. Фото: Валерий Шахов

Матч закончился без голов , хотя опасных моментов было достаточно. Первые минуты матча гости атаковали больше, но затем уфимцы перехватили инициативу.

Слай создавал остроту у ворот "Рубина" Фото: Валерий Шахов

Опасность возникала как после нескольких угловых, были и дальние удары, но на перерыв команды ушли при нулевом счете.

Дмитрий Сысуев вышел один на один с вратарем, но угол был слишком острым. Фото: Валерий Шахов

Второй тайм начался по похожему сценарию, только казанцы оказывали давление на ворота Беленова больше времени, чем в первой половине игры.

Слай пробил так, что мяч задел сетку ворот, но только с внешней стороны. Фото: Валерий Шахов

Концовка была острой, забить могли и хозяева поля, и гости, но этого не случилось. 0:0 - никто не смог поразить ворота.

Сергей Томаров: Моментов было много, но ни один не был реализован. Фото: Валерий Шахов

- Игра сегодня была одной из самых качественных, но результатом я недоволен, - сказал после матча главный тренер "Уфы" Сергей Томаров.- Мы создали много моментов, и почти ничего не дали создать сопернику, кроме опасной контратаки в конце матча. Но нам очень нужны очки, и поэтому ничья нас не устраивает.