«Арсенал» - «Уфа»: Команды сыграли вничью, обменявшись голами

Сегодня ФК «Уфа» сыграл в 10-м туре чемпионата России с тульским «Арсеналом». Игра проходила на выезде и закончилась со счетом

В первом тайме хозяева поля атаковали опаснее, создав пару голевых моментов, которые не смогли реализовать Кангва и Джорджевич. На 42-й минуте Вячеслав Кротов в стыке с игроком соперника получил травму и покинул поле. Его заменил Азер Алиев.

Молодой полузащитник, вышедший на замену, отдал голевую передачу в добавленное время на Слая, и тот поразил ворота «Арсенала» великолепным ударом в дальний угол. 1:0 – гости повели в счете к перерыву в игре.

Во втором тайме хозяева поля усилили давление на ворота уфимцев, игру тульской команды усилил Сергей Ткачев, вышедший на замену. Он и нанес дальний удар на 70-й минуте, который Беленов отбил, но отскок головой отправил в ворота «Уфы» Костадинов.