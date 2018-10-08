Из ФК «Уфа» семь футболистов призвали в национальные сборные

Несколько футболистов «Уфы» получили вызовы в свои национальные сборные на ближайшие товарищеские и официальные матчи, сообщили в пресс-службе уфимского футбольного клуба.

В сборную Казахстана на матчи Лиги Наций УЕФА против команд Латвии (13 октября) и Андорры (16 октября) вызван форвард «Уфы» Еркебулан Сейдахмет.

В сборную Молдовы на матчи Лиги Наций УЕФА против команд Сан-Марино (12 октября) и Беларусью (15 октября) вызван полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп.

В сборную Словении на матчи Лиги Наций УЕФА со сборными Норвегии (13 октября) и Кипра (16 сентября) вызван защитник Боян Йокич.

В юношескую сборную России (U-20) на международные товарищеские матчи со сборными U-20 Дании и Швеции с 8 по 16 октября вызван защитник Игорь Дивеев.

В сборную Румынии на матчи Лиги Наций УЕФА со сборными Литвы (11 октября) и Сербии (14 октября) вызван защитник Ионуц Неделчару.

В сборную Грузии на матчи Лиги Наций УЕФА против команд Андорры (13 октября) и Латвии (16 октября) вызван защитник Джемал Табидзе.