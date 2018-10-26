Председатель госкомтранса Башкирии резко оценил шантаж нелегальных перевозчиков

10 октября в Уфе на остановке «Парк Калинина» произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов – «НефАЗ» 51-го маршрута и «ПАЗ» 249-го маршрута, тогда пострадали 16 пассажиров. 11 октября Рустэм Хамитов объявил о своей досрочной отставке, 15 октября на своем первом совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров потребовал навести порядок с пассажирскими перевозками в Уфе. Все это на самом деле может оказаться простым совпадением.