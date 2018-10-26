mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Председатель госкомтранса Башкирии резко оценил шантаж нелегальных перевозчиков

26 октября 2018, 16:56
Тимур Мухаметьянов – нелегальным перевозчикам: Мы их уже не принимаем.

Сегодня в агентстве «Башинформ» представители власти и «Башавтотранса» ответили на вопросы о борьбе с нелегальными перевозчиками. Председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов рассказал о той работе, которая проводится в связи с поручением врио главы региона Радия Хабирова, по вытеснению с рынка пассажирских перевозок в Уфе так называемых нелегальных перевозчиков.

- А все началось с того ДТП в Уфе, когда «Нефаз» и «Паз» столкнулись, - заговорил вдруг один из участников пресс-конференции, - Хабирову о нем доложили.

10 октября в Уфе на остановке «Парк Калинина» произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов – «НефАЗ» 51-го маршрута и «ПАЗ» 249-го маршрута, тогда пострадали 16 пассажиров. 11 октября Рустэм Хамитов объявил о своей досрочной отставке, 15 октября на своем первом совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров потребовал навести порядок с пассажирскими перевозками в Уфе. Все это на самом деле может оказаться простым совпадением.

22 октября началась активная фаза работы по борьбе с нелегальными перевозчиками. На следующий день, 23 октября, по словам Тимура Мухаметьянова, 1124 автобуса (нелегальные перевозчики) в Уфе не вышли на свои маршруты.

Рейды Ространснадзора совместно с ГИБДД и представителями администрации Уфы привели к тому, что были арестованы до двух десятков автобусов, были выписаны административные протоколы в большом количестве. А в офисе Союза автопредпринимателей Башкирии, который у многих ассоциируется с нелегальными перевозчиками, прошел обыск.

- Теперь ситуация в Уфе контролируется, - сказал Тимур Мухаметьянов. – А с нелегальными перевозчиками, которые попытались действовать шантажом, мы больше не общаемся, мы их не принимаем.

Материалы по теме
Мухаметьянов: Возможно, нам придется привлекать новые силы на ремонт дорогНелегалы есть, но их нет: В Госсобрании обсудили, что делать с транспортом в УфеПодводные камни транспортной реформы: Что происходило сегодня в Уфе и Благовещенске
#Новости#Уфалогия: Транспорт#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48