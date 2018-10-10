МЧС сообщило свежие подробности о пострадавших в ДТП с автобусами в центре Уфы
Сегодня, 16:54ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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Никто из них не был госпитализирован.
Сегодня, 10 октября, примерно в 14.35 произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов – «НефАЗ» 51-го маршрута и «ПАЗ» 249-го маршрута.
Напомним, от сильного удара «НефАЗ» занесло и он снес остановочный павильон. Главным образом во время ДТП пострадали пассажиры 249-й маршрутки. По словам очевидцев, они выбрались из покореженного автобуса и дожидались прибытия медиков на газоне.
Погибших в автоаварии нет. По уточненной информации от МЧС, в городскую клиническую больницу №21 были доставлены на осмотр 15 человек, после оказания первой медицинской помощи все они были отпущены домой.
В Главном управлении МЧС России по РБ работает оперативный штаб .
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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