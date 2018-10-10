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МЧС сообщило свежие подробности о пострадавших в ДТП с автобусами в центре Уфы
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МЧС сообщило свежие подробности о пострадавших в ДТП с автобусами в центре Уфы

Сегодня, 16:54ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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