МЧС сообщило свежие подробности о пострадавших в ДТП с автобусами в центре Уфы

Сегодня, 10 октября, примерно в 14.35 произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов – «НефАЗ» 51-го маршрута и «ПАЗ» 249-го маршрута.

Напомним, от сильного удара «НефАЗ» занесло и он снес остановочный павильон. Главным образом во время ДТП пострадали пассажиры 249-й маршрутки. По словам очевидцев, они выбрались из покореженного автобуса и дожидались прибытия медиков на газоне.

Погибших в автоаварии нет. По уточненной информации от МЧС, в городскую клиническую больницу №21 были доставлены на осмотр 15 человек, после оказания первой медицинской помощи все они были отпущены домой.

В Главном управлении МЧС России по РБ работает оперативный штаб .

Медиакорсеть следит за ситуацией.