Нелегалы есть, но их нет: В Госсобрании обсудили, что делать с транспортом в Уфе

Уфу ждет транспортная реформа, количество маршрутов уменьшат, введут регулируемые тарифы и контрактную систему, а всем перевозчикам скоро предстоит получать новые лицензии и устанавливать контрольно-кассовые аппараты. Примерно такова суть предложений, которые были высказаны сегодня участниками обсуждения на заседании рабочей группы башкирского парламента.

Какие есть проблемы

Вспомним вначале, с чего все началось. Новый глава Башкирии Радий Хабиров 15 октября поставил задачу в кратчайшие сроки навести порядок в общественном транспорте Уфы, в том числе разобраться с нелегальными перевозчиками.

Сегодня председатель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов доложил собравшимся, что совместно с ГКУ «Центр организации перевозок» и управлением госавтонадзора подготовлена «дорожная карта» по разрешению этой ситуации. Она включает в себя шесть мероприятий. О деталях «дорожной карты» Тимур Мухаметьянов рассказывать не стал, отметив, что предстоит «реформирование всей системы пассажирских перевозок».

Елена Родина, Рустам Ишмухаметов и Тимур Мухаметьянов (слева направо) Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Мы будем готовы озвучить детали после решения правительства и согласования с главой региона, - сказал он и больше говорить не стал.

Поэтому о транспортных проблемах Уфы говорили другие.

Начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Андрей Федосов обрисовал ситуацию так:

- В Уфе работает 3000 транспортных средств, из них 260 автобусов большой вместимости ГУП «Башавтотранс», 80 трамваев и 110 троллейбусов МУЭТ, 1400 автобусов малой вместимости официальных перевозчиков и 1300 – перевозчиков, которые не имеют маршрутных карт и входят в ассоциацию независимых перевозчиков.

По словам Андрея Федосова, нелегальные перевозчики занимают 42% рынка по количеству автобусов и 37% - по числу перевезенных пассажиров.

Сами можете представить, что произойдет, если всех нелегалов снять с маршрутов в один момент. Транспортный коллапс неизбежен.

Проблем в Уфе с транспортом хватает. Например, за последние годы число автобусов большой вместимости сократилось с 650 до 260. В Уфу ежедневно заезжает порядка 700 автобусов, работающих по межмуниципальным маршрутам, но не имеющих разрешительной документации. Для стоянок транспорта в Уфе используется 19 незаконных площадок.

На остановках скапливается большое количество «маршруток». Пробки в часы пик в некоторых местах города просто ужасают. При этом некоторые остановки расположены почти на перекрестках, что затрудняет движение автомобилистам. Легальные перевозчики не соблюдают условия договоров, например, не выводят обещанное количество машин на маршруты, и эту нишу восполняют нелегалы.

И это далеко не полный перечень.

Что же делать

Главный транспортник Уфы доложил и о тех мерах, которые предлагают принять в городской администрации.

- Из 116 существующих сейчас маршрутов предлагается оставить 95.

- На 60 маршрутах предлагается ввести регулируемые тарифы.

- Для нерентабельных маршрутов будут введены субсидии, чтобы покрыть расходы перевозчиков.

- Будут повышены требования к классу автобусов, в том числе будет увеличено количество автобусов большой вместимости и сокращено число небольших автобусов.

- Будут отстранены перевозчики без свидетельств администрации Уфы и карт маршрута (напомним, что сейчас таковых около 40 %).

- Будет введена контрактная система и контроль за исполнением условий этих контрактов.

- Предлагается ввести единую транспортную карту (ЕТК), позволяющую пассажиру ездить на всех видах транспорта.

Андрей Федосов напомнил, что с 1 июля 2019 года всем перевозчикам придется оснастить свои автобусы контрольно-кассовыми аппаратами, что поможет внедрению ЕТК.

Один из участников рабочей группы депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин позже заметил, что надо создать в рамках государственно-частного партнерства крупного перевозчика (на базе «Башавтотранса»), закупить в «Нефазе» выпускаемые там автобусы, и так решить многие проблемы.

- Также нужны современные автобусные стоянки, - добавил он.

Какие есть подводные камни

Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Эту пословицу необходимо держать в уме, чтобы хорошее начинание – транспортная реформа – не превратилось в свою противоположность.

О первой проблеме уже говорилось. Нелегальных перевозчиков слишком много. 42% рынка по числу автобусов и 37% - по числу перевезенных пассажиров. При этом некоторые нелегалы имеют лучший автопарк, чем официальные перевозчики.

К тому же и нелегальными перевозчиками их назвать нельзя. Все они имеют лицензии на осуществление пассажирских перевозок, и прошли соответствующие проверки, у них нет договоров с администрацией Уфы и нет карт маршрута, но они легальные, заметил руководитель Управления Государственного автодорожного надзора Сергей Мерешко.

Он же обратил внимание на то, что административные меры к нарушителям не эффективны. Из вынесенных его службой более чем 1300 постановлений со штрафами на общую сумму более 5,5 млн руб, исполнено лишь менее 10 процентов. Все остальное застревает в судебных разбирательствах.

Фото: gsrb.ru

Многие кивают на госавтоинспекцию, мол, она должна активнее наводить порядок на дорогах. Но инспекторы ГИБДД не имеют права требовать карту маршрута, единственный документ, который отличает легальных перевозчиков от нелегальных. Об этом сказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Если малоформатные автобусы заменить на большие, то что будут делать владельцы «Газелек» и «Пазиков», которых почти три тысячи, как они будут кормить свои семьи? Тоже большой вопрос. Правда, председатель госкомтранспорта немного успокоил тем, что таким частным перевозчикам будет предложено перейти на пригородные и межмуниципальные перевозки.

Вместо выводов

Вполне можно предположить, что транспортная реформа может вызвать социальные конфликты. Так, в Нижнем Новгороде, например, несогласные с реформой перевозчики стали ездить с табличками «Нет – транспортной реформе!», а в Чебоксарах они организовали поток пассажиров на публичные слушания, аргументировав это тем, что отменят их маршруты, полюбившиеся горожанам – и довезли недовольных на место слушаний бесплатно. Что там в итоге творилось – можете представить сами.

В Казани такая реформа реализована, но качество транспортных услуг оставляет желать лучшего. Большие автобусы ходят с большим же интервалом, до 20 минут. Нетрудно представить себя на месте казанца, который зимой стоит на морозе эти 20 минут.

Было немного непонятно, почему на заседании рабочей группы не было представителей самих перевозчиков, а их, по словам Тимура Мухаметьянова, в Уфе – 13, в том числе один - крупнейший нелегальный. Но потом стало понятно, что диалог власти и бизнеса еще впереди. Следующее совещание рабочей группы парламента пройдет в виде «круглого стола» в администрации Уфы. Диалог ведется и на уровне исполнительной власти.

– Необходимо выстраивание четкого межведомственного взаимодействия, – прокомментировал итоги обсуждения руководитель рабочей группы Рустам Ишмухаметов. – Государственное Собрание выступило площадкой для принятия консолидированного решения. Мы заслушали информацию об исполнении закона, выслушали мнения разных сторон о необходимых шагах по решению проблемы. Она в первую очередь касается столицы республики. Муниципалитету предстоит разработать стратегию формирования комфортной среды и пассажирских перевозок, и мы готовы помочь городу в подготовке необходимой нормативно-правовой базы. Надеемся, в скором времени наши решения будут реализованы и пассажиры почувствуют положительные изменения на себе. Обсуждаемая проблема связана также и с тем, что сегодня в федеральном и региональном законодательстве отсутствует сам термин «нелегальный перевозчик». Возможно, это тоже станет предметом работы для нашей законотворческой деятельности.