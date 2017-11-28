Мухаметьянов: Возможно, нам придется привлекать новые силы на ремонт дорог

Председатель госкомтранспорта Башкирии отметил, что часть республиканских подрядчиков не справляются с дорожными работами.

Для ремонта дорог в Башкирии, возможно, будут привлекать опыт успешных компаний из других регионов. Об этом сегодня на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Башкортостан» рассказал председатель госкомтранспорта Башкирии Тимур Мухаметьянов.

- В этом году дорожные работы ведутся в республике очень активно, - сказал Тимур Мухаметьянов.

По его словам, объем финансирования всех работ составил более 24 млрд руб, в том числе 17 млрд руб – из республиканского дорожного фонда. В следующем году этот показатель будет выше - около 26 млрд руб.

- Конечно же, это ставит перед нами дорожниками большой вызов с точки зрения возможности покрытия нашего государственного заказа предприятиями отрасли. Потому что в этом году ряд предприятий не справились с теми задачами, которые мы перед ними ставили, - сказал Тимур Мухаметьянов.

Он отметил, что в этой связи не исключается возможность того, что на этот рынок будут привлекать дополнительные силы.

- В первую очередь здесь нужно ориентироваться на успешные предприятия, которые обладают серьезными компетенциями, которые в своей работе используют самые передовые технологии, показывают эффективность в своей работе, - сказал он.

В качестве примера он привел предприятия, которые работают на дороге «Таврида» в Крыму, на трассе М-11 в Санкт-Петербурге, на дорогах Калининградской области. Конкретные названия он не уточнил.

- Именно их опыт, их компетенция, возможность повысить качество дорожных работ, снижая при этом расценки, нам были бы интересны, - сказал он.

Ситуацию с республиканскими подрядчиками он оценил как «сложную».

- Крупнейшие подрядчики не справляются с теми объемами, которые мы за ними закрепляли по тем конкурсным процедурам, которые они выиграли. Есть определенные риски с точки зрения покрытия в полном объеме тех работ, которые мы планируем провести в следующем году. Крупнейшее наше предприятие – «Башкиравтодор» сейчас разрабатывает программу финансовой устойчивости. Будем надеяться, что предприятие справится с той нагрузкой, теми объемами, которые в следующем год у будут переданы - и по содержанию, и по ремонту, и по строительству дорог. По остальным предприятиям смотрим, - сказал он.

По словам Тимура Мухаметьянова, подрядчики не справились с работой на таких крупных объектах, как «Бирск-Тастуба-Сатка», «Мишкино-Старобалтачево», «Мраково-Субханкулово».

- Это крупные, значимые объекты, по которым сегодня ведется работа. По ним срыва исполнения работ допустить мы не можем, - подчеркнул Тимур Мухаметьянов. - Главный приоритет, который мы для себя выделяем - это те объекты, которые включены в перечень к празднованию 100-летия республики. Здесь особенно хотелось бы выделить обход города Караидели со строительством моста, который планируется сдать в 2017 году.

Тимур Мухаметьянов обозначил три основные причины, почему башкирские подрядчики не справились с работами.

Первое - это отсутствие горюче-смазочных материалов. С этой проблемой, по его словам, столкнулись практически все предприятия отрасли в рамках своих отношений с подрядными организациями. Второе - это отсутствие битума, что является основной составляющей асфальтобетона. Без него нельзя ремонтировать или строить дороги.

- Мы понимаем, что два крупнейших производителя битума – «Башнефть» и ООО «Битум» - они в том числе ориентированы на внешние рынки, в какой-то момент не смогли справится с теми объемами, которые в этом году мы ввели по строительству дорог, - сказал он.

Третья причина - это нехватка техники. По словам Тимура Мухаметьянова, та техника, которая сегодня используется в Башкирии – «устаревшая» и требует модернизации.

- В этом году мы уже запланировал купить на 200 млн руб техники для «Башкиравтодора», - сказал он. - Наличие достаточности техники - это очень важно сегодня, потому что объемы работ растут.