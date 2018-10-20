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«Уфа» - «Рубин»: «Зелёное» футбольное дерби завершилось без голов

20 октября 2018, 20:55
На стадионе «Нефтяник» встретились команды Сергея Томарова и Курбана Бердыева.

Сегодня, 20 октября, в рамках 11 тура чемпионата РПЛ «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч, который был очень важным для уфимской команды. «Уфа» после десяти туров находилась в зоне вылета, и ей очень нужна была победа.

Матч закончился без голов , хотя опасных моментов было достаточно. Первые минуты матча гости атаковали больше, но затем уфимцы перехватили инициативу.

Опасность возникала как после нескольких угловых, были и дальние удары, но на перерыв команды ушли при нулевом счете.

Второй тайм начался по похожему сценарию, только казанцы оказывали давление на ворота Беленова больше времени, чем в первой половине игры.

Концовка была острой, забить могли и хозяева поля, и гости, но этого не случилось. 0:0 - никто не смог поразить ворота.

- Игра сегодня была одной из самых качественных, но результатом я недоволен, - сказал после матча главный тренер "Уфы" Сергей Томаров.- Мы создали много моментов, и почти ничего не дали создать сопернику, кроме опасной контратаки в конце матча. Но нам очень нужны очки, и поэтому ничья нас не устраивает.

Следующую домашнюю игру уфимцы проведут 5 ноября против "Крыльев Советов".

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