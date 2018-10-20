«Уфа» - «Рубин»: «Зелёное» футбольное дерби завершилось без голов

- Игра сегодня была одной из самых качественных, но результатом я недоволен, - сказал после матча главный тренер "Уфы" Сергей Томаров.- Мы создали много моментов, и почти ничего не дали создать сопернику, кроме опасной контратаки в конце матча. Но нам очень нужны очки, и поэтому ничья нас не устраивает.