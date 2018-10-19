Футбольный клуб «Уфа» раздаст болельщикам необычные трещотки

Футбольный клуб «Уфа» подготовил для своих болельщиков сюрприз к завтрашнему матчу с казанским «Рубином». На входе в стадион «Нефтяник» им будут вручать фирменные трещотки. Но это не просто красивая атрибутика и сувенир на память о матче, в них есть свой секрет.

- Футбольный клуб «Уфа» решил подготовить для болельщиков трещотки, плашки, на которых будут подсказки, на каких минутах матча будут звучать те или иные кричалки, - объяснил Медиакорсети специалист ФК «Уфа» по работе с болельщиками Андрей Коленченко. – Зрители таким образом смогут эффектно поддержать клуб. Мы также попросим болельщиков поднять эти трещотки в начале матча во время выхода игроков.

По его словам, стадион почтит минутой молчания жертв трагедии в Керчи. А первые пять минут матча пройдут в полной тишине, об этом договорились фанаты обоих клубов.

Зато потом болельщики смогут в полной мере доказать свою преданность уфимскому клубу. Если они будут следовать подсказкам и все вместе дружно скандировать кричалки в определенные минуты матча, указанные в этих трещотках-подсказках, то это будет первый опыт такой коллективной поддержки болельщиками клуба.