«Уфа» - «Рубин»: Сегодня состоится футбольное дерби

Сегодня, 20 октября, в 18.30 ФК «Уфа» после двухнедельной паузы, связанной с матчами сборных, проведет очередной официальный матч чемпионата Премьер-лиги. Пожалуй, домашняя игра против казанского «Рубина» должна стать истинным показателем того, способен ли коллектив Сергея Томарова не биться за выживание в РПЛ, а все же бороться за более серьезные и высокие места. Есть ощущение, что определенный потенциал для этого у наших имеется.

Об «Уфе»

Фото: Валерий Шахов, Mkset.ru

«Уфа», как и все остальные команды, провела треть матчей чемпионата. В активе – две победы и три ничьи. Вроде бы немного. Но сезоном ранее показатели на том же промежуточном этапе были чуть-чуть лучше – на один мирный исход больше.

Чем все завершилось в 2017/18 все прекрасно помнят: итоговым шестым местом и дальнейшими еврокубками. Поэтому сеять сейчас панику, как это делают далекие от футбола «специалисты», вовсе рано. От прошлогоднего еврокубкового шестого места башкирскую команду сейчас отделяет буквально 4-5 очков.

Достаточно заглянуть в календарь оставшихся, по крайней мере, до конца первого круга встреч. Коллектив Сергея Томарова уже прошел фактически всех грандов турнира. До 1-го декабря включительно оппоненты – и даже чемпион сезона 2016/17 «Спартак» - вполне проходимы.

И будет не удивительно, если к началу зимы уфимцы сумеют значительно пополнить свой балловый баланс. Для этого надо решать вопросы на поле против «Крыльев Советов», «Урала» и «Оренбурга».

С последним в завершившейся паузе был проведен гостевой товарищеский матч, проигранный - 0:2. Но это – вовсе не показатель. «Уфа» сыграла в Оренбуржье фактически экспериментальным составом, дав при этом шанс почувствовать силу взрослого футбола ближайшему резерву.

В официальной игре, которая будет венчать первый круг чемпионата, есть предположение, что основа уфимцев даст бой территориальному соседу и все же пополнит свой очковый актив. Хотя пока все мысли о ближайшем противостоянии с «Рубином».

А еще достаточно важно, чтобы дотерпел, как минимум, до экватора чемпионата «Анжи», страдающий традиционной для российского спорта «болезнью» - безденежьем. Если махачкалинцы не снимутся раньше времени с турнира, то уфимская победа над ними останется в нашем активе. Иначе – команда Сергея Томарова попросту потеряет три очка. Как, впрочем, и все, кто победил «Анжи» в первом круге.

О голах

Фото: Валерий Шахов

«Уфа» пока забивает немного. Семь мячей в десяти играх – не самый приятный для болельщиков показатель. Впрочем, в текущем чемпионате Премьер-лиги результативностью не блещут и суперклубы. В целом пока в матчах РПЛ забивается менее 2,5 голов, а самый популярный счет – 1:1.

Общая статистика была качественно подправлена разве что во встрече между действующим чемпионом и главным фаворитом нынешнего сезона: «Зенит» и «Локомотив» в очном противостоянии «сообразили» сразу на восемь совместных голов, а команда замечательно знакомого нашим любителям футбола Сергея Семака победила – 5:3.

«Уфа» же пока отметилась авторами мячей на табло лишь в четырех матчах. Колоссальный вклад в это начинание внесли легионеры.

Сильвестр Игбун попадал в чужие ворота трижды, Ондржей Ванек - дважды. Кэтэлин Карп отличился однажды, хотя некоторые издания – видимо, в силу патриотизма - до сих пор упрямо записывают гол игрока сборной Молдавии на счет юниора Игоря Дивеева.

Наконец-то разродился мячом нападающий, которого в последние месяцы не критикуют разве что младенцы. Вячеслав Кротов не забивал в официальных матчах – вплоть до не реализованного пенальти в кубковом матче в Нижнем Новгороде – достаточно давно. Но с «Енисеем» - в 9-м туре - случилось!

О вратарях

Приоритет при выборе вратаря «Уфы», безусловно, принадлежит Александру Беленову. Он отыграл «от звонка до звонка» девять матчей РПЛ из десяти. Пропустил в них одиннадцать голов, трижды сыграв «на ноль» - вполне, кстати, неплохой показатель.

Для сравнения: в прошлом сезоне, когда «Уфа» заработала путевку в еврокубки, Беленов не пропустил ни одного из 30 матчей. В пассиве – 30 мячей, в активе – 13 «сухарей». Есть ощущение, что при поддержке полевых игроков, высокорослый и амбициозный голкипер способен сейчас вернуться к статистическим показателям турнира 2017/18 уже к окончанию первого круга.

Дублером Беленова является Гиорги Шелия. 29-летнему вратарю не так часто выдается выходить в стартовом составе «Уфы». В прошлом сезоне в официальных матчах это случилось лишь раз – в кубковой игре против нижегородцев.

В этом сначала голкиперу доверили встречу в матче РПЛ против «Зенита». Затем случилось кубковое «дежавю» в Нижнем Новгороде.

В Санкт-Петербурге Шелия пропустил и от своих, когда угораздило разразиться автоголом Пауревича, и от действующей «иконы российского футбола» Артема Дзюбы.

Что же до кубковых ристалищ в режиме «Шелия vs нижегородцы», то тут Гиорги пропустил с игры лишь раз за 240 минут. Но вот в двух сериях послематчевых пенальти не сдюжил со всеми девятью ударами хозяев поля. «Уфа» дважды подряд вылетает из Кубка России в 1/16 финала от одного и того же соперника. Примечательно, в обоих матчах одиннадцатиметровые в ворота Шелии реализовывает полузащитник «Нижнего Новгорода» - Даниил Фомин.

О составе

Главный текущий минус «Уфы» - обилие легионеров и недостаточно большой состав футболистов с российским паспортом. На это повлияла и продажа Дмитрия Стоцкого и Ивана Облякова.

Игроки пошли на повышение, и это категорический принцип нашего клуба. О том, что клуб не будет препятствовать росту игроков, не раз заявлял генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Один из самых низкобюджетных клубов РПЛ вынужден зарабатывать таким образом: приобретая, а затем вскармливая при этом новые боевые единицы.

Казахстанский вундеркинд Еркебулан Сейдахмет – как раз из их числа. В паузе российского чемпионата он успел открыть свой послужной список голов за национальную сборную. Если наконец-то забьет и за «Уфу», это будет замечательной перспективой повысить свой рейтинг и трансферную стоимость.

В целом легионерская когорта башкирской команды делится на две части: те, чье место в составе неоспоримо, и те, кто вынужден делить игровое время с одноклубниками.

Безусловно, нигериец Сильвестр Игбун, словенец Боян Йокич, хорват Иван Пауревич, румын Йонуц Неделчару и признанный лучшим игроком команды в минувшем месяце Ольвье Тилль из Люксембурга – из первого ряда.

Остальные иностранцы не застрахованы от простоя. Чех Ондржей Ванек вроде бы тоже имеет большое доверие тренерского штаба. Как, впрочем, и швейцарец Веролюб Салатич. Но у первого есть предрасположенность к частым травмам. У второго – непростая в плане конкуренции позиция.

Вот и приходится Томарову со товарищи регулярно сооружать некий пазл из отечественных и иностранных футболистов. Чтобы в каждом новом матче «Уфа» выглядела максимально боеспособной. Какой из вариантов будет выбран на ключевой поединок против казанцев, узнаем довольно скоро.

О сопернике