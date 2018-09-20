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В Башкирии обманутые дольщики «Новобулгаково» скоро справят новоселье

20 сентября 2018, 12:02
В ЖК «Новобулгаково» Уфимского района сданы два дома.

В ЖК «Новобулгаково» застройщик ООО «Стройвертикаль» получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов 15А и 15Б. 60 семей в ближайшее время получат долгожданные ключи от своих квартир.

- Ход строительства объектов ЖК «Новобулгаково» контролируется в ручном режиме по указанию главы Башкирии, еженедельно проводятся совещания при участии госкомстроя Башкирии и администрации Уфимского района, - сообщила пресс-служба госкомстроя РБ.

Также сообщается, что «Региональный оператор по содействию строительству объектов» в круглосуточном режиме взаимодействует с дольщиками в рамках горячей линии и личных приемов граждан. Кроме того, постоянно проходят выездные осмотры строящихся объектов

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#Новости#Обманутые дольщики#Стася Генералова#Город
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