В Башкирии на инициативы людей выделят 6 миллиардов бюджетных рублей

Проекты инициативного бюджетирования, когда финансирование тех или иных социально-значимых не очень крупных проектов осуществляется, во-первых, по инициативе граждан, а во-вторых, вскладчину за счет средств бюджета и самих людей, достаточно популярны в стране, в том числе в Башкирии. Наша республика входит в топ-15 регионов по реализации подобных проектов, которые, к слову, участвуют в различных конкурсах.