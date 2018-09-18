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В Башкирии на инициативы людей выделят 6 миллиардов бюджетных рублей

18 сентября 2018, 16:29
Правительство республики внедрит еще 6 проектов совместного финансирования.

Проекты инициативного бюджетирования, когда финансирование тех или иных социально-значимых не очень крупных проектов осуществляется, во-первых, по инициативе граждан, а во-вторых, вскладчину за счет средств бюджета и самих людей, достаточно популярны в стране, в том числе в Башкирии. Наша республика входит в топ-15 регионов по реализации подобных проектов, которые, к слову, участвуют в различных конкурсах.

Сегодня в Башкирии реализуются два проекта и еще три в пилотном варианте. Сегодня, 18 сентября, в правительстве решили реализовать еще несколько подобных проектов:

- Привлечение некоммерческих организаций в инициативное бюджетирование,

- Инициативное бюджетирование с помощью ТВ,

- Покупка коммунальной техники,

- Финансирование инициатив школьников,

- Инициативное бюджетирование с помощью интернета.

На финансирование программ инициативного бюджетирования предусмотрены 5,5 миллиарда рублей республиканского бюджета, 0,6 миллиарда рублей местных бюджетов и еще 0,7 миллиарда внебюджетных рублей.

В Стратегии развития Башкирии до 2030 года написано, что к этому периоду до 10% всего республиканского бюджета будет расходоваться исходя из принципов инициативного бюджетирования, опираясь на мнение и пожелания жителей муниципалитетов.

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