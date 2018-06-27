Депутаты Горсовета утвердили бюджет Уфы за 2017 год

Сегодня, 27 июня, в уфимском городском совете депутатов состоялось последнее в весеннюю сессию заседание, на котором были приняты различные решения. Одним из самых важных стало утверждение отчета об исполнении бюджета Уфы в 2017 году.

Основные параметры бюджета 2017 года:

Доходы: 24,2 миллиарда рублей;

Расходы: 24,6 миллиарда рублей;

Дефицит: 0,4 миллиарда рублей (381,4 миллиона рублей).

Утверждению отчета об исполнении бюджета предшествовали публичные слушания, которые состоялись в конце мая 2018 года и которые длились рекордные 45 минут. Об этих слушаниях напомнил председатель постоянной комиссии Горсовета по бюджету, финансам и налогам Павел Васильев.

- На слушаниях присутствовали 286 человек, 7 из них выступили. Пятеро из выступавших одобрили исполнение бюджета, двое высказались против. Те, кто выступил против утверждения отчета, конкретных предложений не предоставили.