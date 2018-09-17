Нацбанк: Каждый четвертый рубль жители Башкирии тратят «по безналу»

Новые технологии, виртуальная реальность и прочие электронные деньги все прочнее укореняются в жизни простого человека. По статистике, которую посчитали специалисты Национального Банка Башкирии – подразделения Банка России, каждый четвертый рубль мы тратим, расплачиваясь «по карте».
Это 27% всего объема потребительских расходов населения Башкирии. В рублях это 134 миллиарда рублей в первом полугодии текущего года. Рост по сравнению с этим же периодом года прошлого – 23%.
- Развитию рынка платежных услуг способствует активное развитие инфраструктуры. По сравнению с первым полугодием прошлого года количество терминалов для безналичных расчетов увеличилось на 25%. И среднестатистический житель Башкирии картой пользуется для оплаты в 4 раза чаще, чем для снятия наличных, – говорит управляющий Национальным Банком Башкирии – подразделением Банка России Марат Кашапов.
По состоянию на 1 июля текущего года жителям Башкирии выдали 6,4 миллиона карт, это примерно по полторы карты на каждого, включая новорожденных. Каждая 10-я карта – кредитная. Каждая шестая карта – порядка 1 миллиона штук – карта «Мир».