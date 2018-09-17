Нацбанк: Каждый четвертый рубль жители Башкирии тратят «по безналу»

- Развитию рынка платежных услуг способствует активное развитие инфраструктуры. По сравнению с первым полугодием прошлого года количество терминалов для безналичных расчетов увеличилось на 25%. И среднестатистический житель Башкирии картой пользуется для оплаты в 4 раза чаще, чем для снятия наличных, – говорит управляющий Национальным Банком Башкирии – подразделением Банка России Марат Кашапов.